Nasconde droga nel muro | in manette un 18enne

TRENTOLA DUCENTA " Nasconde quasi un chilo di droga nel garage - arrestato : 20:59:49 I Carabinieri della Stazione di TRENTOLA DUCENTA, in quel centro, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, di Pezone ...

Verona - Nascondeva droga tra i vestiti dei figli : arrestato : Ha nascosto più di mezzo chilo di marijuana nella cameretta dei figli, in una cesta utilizzata per raccoglierei vestiti sporchi dei bambini. Per questo motivo un 42enne nigeriano è stato arrestato dai ...

Nasconde tre chili di droga nel cruscotto : corriere arrestato dalla Polstrada : La polizia stradale di Arezzo ha arrestato un uomo che, a bordo di una Punto con targa bulgara, stava trasportando droga per piazzarla in Emilia Romagna. E' accaduto lo scorso fine settimana sull'A1, ...

Spacciavano con bottigliette modificate per Nascondere la droga : Scoperti e fermati a Pisa nell'ambito di una operazione nazionale antidroga che ha portato a 25 arresti

Milano - Nascondevano oltre 27 chili di droga in casa : 3 arresti : Milano, , askanews, - La polizia di Milano ha arrestato tre uomini, due italiani di 38 e 51 anni e un egiziano di 25, per spaccio di droga: in casa nascondevano oltre 27 chili di hashish e marijuana. ...

Nascondeva la droga nella fioriera - arrestato : BOLZANO. Controlli antidroga dei carabinieri di Bolzano. A finire in manette è stato un 23enne tunisino, controllato in via Resia a Bolzano e sottoposto a perquisizione. I militari, infatti, stavano ...

Roma : Nascondevano droga in cucina - due arresti a Lariano : Nasconde in cucina hashish e cocaina, due arriesti a Lariano Roma- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri hanno travato ‘panetti’ di... L'articolo Roma: nascondevano droga in cucina, due arresti a Lariano su Roma Daily News.

PRATELLA " Nasconde droga in casa - nei guai : 12:33:03 I Carabinieri della Stazione di Prata Sannita in PRATELLA hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, SCUNGIO Antonio , cl. 82,...

Il via vai di persone insospettisce i carabinieri - arrestata 25enne : in casa Nascondeva droga di ogni tipo - : Detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti: è queste l'accusa contestata a Ludovica Longo, 25enne di Lecce arrestata, in flagranza di reato, dai carabinieri durante alcuni controlli ...

Agrigento : Nascondevano la droga nel fango - sei arresti : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - Blitz antidroga ad Agrigento, dove i Carabinieri hanno sequestrato 4 chili di hashish e arrestato sei persone. "Un fiume di “roba” che si sarebbe riversato nelle vie della movida", avvertono i militari. Decapitata la filiera dell’hashish. “Siamo venuti a mangiare una p