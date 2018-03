Napoli-Roma | Florenzi e Milik si scambiano le maglie | profezia avverata del giallorosso

Roma - impresa a Napoli - Sarri : 'Lotta scudetto riguarda la Juve' : Roma, 4 mar. , askanews, impresa della Roma al San Paolo che batte 4-2 il Napoli, rivitalizza i giallorossi, e mette gli azzurri nel mirino della Juve che, con una partita da recuperare possono ...

Elezioni - i congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico bloccano le città : disagi a Venezia - Napoli - Roma e Torino : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

VIDEO/ Napoli Roma (2-4) : il segreto di Alisson. Highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : VIDEO Napoli Roma (2-4): Highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Le immagini salienti della grande sfida allo stadio San Paolo, 3 marzo.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:39:00 GMT)

Pagelle/ Napoli Roma (2-4) : Alisson un muro. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 27^ giornata) : Pagelle Napoli Roma (2-4): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. Gli azzurri scivolano contro un avversario che era in difficoltà, serata da dimenticare.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Moviola : Lazio-Juventus : Benatia su Leiva da rigore. Napoli-Roma : ok pari di Under : In una sfida tesa e piuttosto fisica, il grosso delle polemiche di Lazio-Juve si concentra su due episodi da rigore: a inizio partita Dybala si incunea e viene tamponato da dietro da Lucas Leiva. La ...

Napoli-Roma - Di Francesco / "Non valuto economicamente Under - lavora con grande impegno" : Napoli-Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso sottolinea di essere orgoglioso del club sia quando si vince che quando si perde. Parole importanti anche per l'attaccante Edin Dzeko.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:11:00 GMT)

Napoli - che disfatta. Un poker della Roma ribalta il campionato : nostro inviato a NapoliIl gol di Dybala all'ultimo secondo contro la Lazio manda in cortocircuito il Napoli mentre si sta cambiando negli spogliatoi del San Paolo. La squadra di Sarri crolla clamorosamente in casa contro la Roma affondata dalla doppietta di Dzeko e dai gol di Under e Perotti, ma anche murata dalle parate di Alisson che stravince il duello con Insigne che pure aveva illuso il San Paolo dopo appena sei minuti. Non sufficiente ...

La Roma torna magica. Il Napoli crolla quando meno te l'aspetti : Sorpresa al San Paolo: goleada giallorossa. La squadra di Sarri perde la bussola dopo il vantaggio Vede il Napoli e, a sorpresa, la Roma rinasce. Colpo grosso giallorosso al San Paolo: poker alla ...

Serie A - Napoli-Roma 2-4 : Juve a un solo punto dagli azzurri : I partenopei crollano in casa contro i giallorossi: Dzeko , 2, , Under e Perotti rilanciano Di Francesco

Napoli Roma 2-4 - Giornata 27 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Impresa della Roma che, guidata da un super Dzeko, sbanca il San Paolo e mette clamorosamente sotto la capolista. L'articolo Napoli Roma 2-4, Giornata 27 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli-Roma - Di Francesco : "Orgoglioso di allenare questo gruppo" : Non nasconde la propria soddisfazione il tecnico pescarese al termine del 4-2 con cui i giallorossi hanno steso la banda Sarri, a sua volta non deluso dai suoi: ''Abbiamo dato tutto'' Napoli-Roma 2-4, ...