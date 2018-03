Napoli-Roma | Di Francesco Non valuto economicamente Under | lavora con grande

Napoli - che disfatta. Un poker della Roma ribalta il campionato : nostro inviato a NapoliIl gol di Dybala all'ultimo secondo contro la Lazio manda in cortocircuito il Napoli mentre si sta cambiando negli spogliatoi del San Paolo. La squadra di Sarri crolla clamorosamente in casa contro la Roma affondata dalla doppietta di Dzeko e dai gol di Under e Perotti, ma anche murata dalle parate di Alisson che stravince il duello con Insigne che pure aveva illuso il San Paolo dopo appena sei minuti. Non sufficiente ...

La Roma torna magica. Il Napoli crolla quando meno te l'aspetti : Sorpresa al San Paolo: goleada giallorossa. La squadra di Sarri perde la bussola dopo il vantaggio Vede il Napoli e, a sorpresa, la Roma rinasce. Colpo grosso giallorosso al San Paolo: poker alla ...

Serie A - Napoli-Roma 2-4 : Juve a un solo punto dagli azzurri : I partenopei crollano in casa contro i giallorossi: Dzeko , 2, , Under e Perotti rilanciano Di Francesco

Napoli-Roma - Di Francesco : "Orgoglioso di allenare questo gruppo" : Non nasconde la propria soddisfazione il tecnico pescarese al termine del 4-2 con cui i giallorossi hanno steso la banda Sarri, a sua volta non deluso dai suoi: ''Abbiamo dato tutto'' Napoli-Roma 2-4, ...

Napoli - Sarri dopo il ko contro la Roma : “abbiamo fatto 27 tiri in porta…” : Sconfitta pesante per il Napoli nella gara di campionato contro la Roma, ecco le parole del tecnico Maurizio Sarri al termine della partita ai microfoni di Premium Sport: “Una partita da rivedere perché dal campo ci sono stati tanti aspetti positivi, abbiamo fatto 27 tiri in porta, 12 tiri nello specchio, dobbiamo capire perché la Roma che ha giocato 18 palloni nella nostra area è andata in gol con questa facilità. Il nostro ambiente non ...

Napoli Roma 2-4 : cronaca live - tabellino e interviste : cronaca DEL SECONDO TEMPO Inizia la ripresa. Il Napoli se vuole continuare a credere allo scudetto deve deve cambiare marcia. 46 Partiti. É il Napoli a muovere la palla. 47 Perotti cade in area su ...