Napoli | ma quale dramma | passo falso che ci sta | adesso serve ‘testa’ e carattere

(Di domenica 4 marzo 2018) La 27^ giornata del campionato di Serie A ha regalato lo spettacolo del big match trae Roma, grande prestazione da parte della squadra di Di Francesco che ha vinto meritatamente con il punteggio di 2-4, partita sottotono per la squadra di Maurizio Sarri, forse la prima del campionato. La Juventus si trovaad un solo punto di distacco dal club azzurro ma deve recuperare ancora una partita, c’è chi parla già di sorgià scritto ma i punti bisogna conquistarli sul campo e non a parole e l’Atalanta rappresenta un osso durissimo che può portare via punti ai bianconeri. Nelle ultime ore e subito dopo la sconfitta si è parlato addirittura di “”, esagerato. Si tratta solo di unche può starci in una stagione e contro una squadra di assoluto livello.testa e coraggio a partire dalla trasferta contro l’Inter, ...