Napoli | che disfatta Un poker della Roma ribalta il campionato

Italia al voto - seggi aperti anche a Napoli : 'Ci aspettiamo una grande affluenza' : Ci siamo, il 4 marzo è arrivato. anche a Napoli, dalle 7, tutti i seggi sono aperti per consentire agli elettori di recarsi al voto fino alle 23. Già nella prima mezz'ora - dichiarano i vari ...

LIVE Napoli-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : Alisson e Manolas - che salvataggi : Notizie sul tema Napoli, Raiola: 'Mi piacerebbe avere la procura di Insigne' Napoli-Roma in diretta tv e LIVE streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo Probabili formazioni Napoli-...

Gol Insigne - che spettacolo il Napoli di Sarri : Roma subito alle corde - poi pareggio beffa [VIDEO] : GOL Insigne – Continua il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma. alle 18 successo della Juventus sul campo della Lazio grazie ad una magia di Dybala, rimane la brutta prestazione dei bianconeri. Inizio super nella gara di campionato per la squadra di Sarri che passa subito in vantaggio grazie ad Insigne, qualche minuto più tardi il pareggio beffa di Under, decisiva una deviazione di Mario Rui che ha ...

Balotelli apre al ritorno in Serie A : Napoli e Juventus mi sono simpatiche : Mario Balotelli sta disputando una grandissima stagione con la maglia del Nizza di Favre. Il classe '90 sembra anche maturato rispetto al passato e di lui si parla solo per quanto di buono sta facendo nel rettangolo di gioco e non per i suoi atteggiamenti quasi sempre sopra le righe. Balotelli ha talento da vendere e nella prossima stagione potrebbe tornare in Italia anche perché il suo contratto con i rossoneri andrà in scadenza a ...

Napoli : Sarri recupera Hamsik - tra i convocati anche Milik : Ci sono Marek Hamsik e Arkadiusz Milik tra i convocati del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, per il match di questa sera contro la Roma al San Paolo. Lo slovacco ha superato l'attacco influenzale ...

Napoli e hinterland - il contrabbando di datteri di mare nelle pescherie : Sottobanco o in maniera palese, la vendita dei datteri di mare nelle pescherie di Napoli e provincia continua. Nonostante l'intervento costante dell'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete abbia ...

Napoli-Roma e Lazio-Juve : gli incroci che possono decidere lo scudetto : L?incrocio scudetto con le romane propone un suggestivo intreccio tra attaccanti, una doppia sfida esaltante, duelli stellari al San Paolo e all?Olimpico. Napoli-Roma è Mertens...

Calciomercato Napoli - ufficiale : blindato Chiriches : Napoli - Affare fatto e ufficiale: il Napoli e Vlad Chiriches hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto: il nuovo accordo scadrà nel giugno del 2022 . Un premio per una riserva di lusso, la ...

Napoli - Mertens cuore di bomber : 'Aiuto come posso - fatelo anche voi' : 'Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video magari riesco ...

Napoli - de Magistris oltre il gelo e la neve : 'Pronta una task force per riparare le buche' : 'Superato il gelo e la neve ora mi preoccupa l'emergenza buche, per la quale abbiamo disposto una task force importante tra Napoli Servizi e Protezione civile che già sta intervenendo'. Con queste ...

Napoli - task force contro le buche : ecco le strade messe in sicurezza : Nelle ultime ore le task force di Pronto Intervento Stradale sono state impegnate 24 ore su 24 per la messa in sicurezza e la colmatura dei dissesti stradali provocati dal maltempo. Napoli Servizi, ...

Napoli - Zielinski/ "Più che come Kevin de Bruyne vorrei diventare come Marek Hamsik" : Napoli, Zielinski: il calciatore polacco ha confessato di ispirarsi più al suo capitano Marek Hamsik che a Kevin de Bruyne che qualcuno ha scomodato per un paragone al momento azzardato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Napoli - l'ospedale San Paolo resta senza anestesisti : sospesi operazioni chirurgiche e interventi programmati : Stop a operazioni chirurgiche ed interventi programmati per i pazienti dell' ospedale San Paolo. Da questa mattina, nel presidio di Fuorigrotta, sono state sospese le attività di day surgery, day ...