Napoli acclama Berlusconi | Basta tasse | ora salvaci tu

(Di domenica 4 marzo 2018) Ha in mano un bel cornetto rosso il Silviodi 30 centimetri esposto fuori dalla bottega di San Gregorio Armeno. «Questo lo prendo. Ci porterà fortuna!», esclama il Cavaliere in carne ed ossa. Nella via dei presepi gli artigiani fanno a gara a regalargli suppliche e statuette con la loro firma, la prima è di San Gennaro. A settembre l'avversario del M5s Luigi Di Maio si fece fotografare mentre baciava la teca del sangue del patrono di, aprendo così le ostilità elettorali. Ora il Cavaliere chiude la campagna, in questo Sud dove si teme il boom dei grillini, portandosi a casa l'immagine in terracotta del Santo.Il leader di Forza Italia ha deciso di passare la vigilia del voto a, insieme alla compagna Francesca Pascale, che è di queste parti. Il tempo non è dei migliori, è molto in ritardo anche il suo treno da Roma e salta la prima ...