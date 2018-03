Musica | il primo disco in Braille in Italia inciso da due rifugiati “Non bisogna mai

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 marzo 2018) “L’ha fatto Rihanna negli Stati Uniti un anno fa. E allora ci siamo chiesti: perché non provarci anche noi?”. Si chiamal Sense ed è il titolo delin linguaggioin. L’idea viene da uno studiografico pugliese, la Joe Black Production. I protagonisti, però, sono due ragazzi migranti e. Nathaniel ha 27 anni, ha perso la vista quando ne aveva 11, è di religione cristiana e viene dalla Liberia. Ahmad Maarrawi invece ha 42 anni, è non vedente dalla nascita e viene dalla Siria. È di religione musulmana, ha perso 4 dei suoi 8 figli sotto i bombardamenti di Aleppo ed è arrivato in Puglia accompagnato dalla moglie, la madre e i suoi figli. Ahmad e Nathaniel si sono incontrati per la prima volta nell’aprile 2017 durante il corso di, il sistema di scrittura e lettura in rilievo per non vedenti e ipovedenti, che l’associazione Salam ...