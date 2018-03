Muore sulle piste 27enne di Buccinasco Tragedia in val d' Ossola

Piemonte - snowboarder precipita e Muore sulle Alpi : Uno snowboarder è morto oggi in un incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine Piemontesi, nel Vco. L'uomo è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista in località San Domenico di ...

Muore con lo snowboard sulle Alpi Lepontine : è precipitato da un salto di roccia durante un fuoripista : Dramma sulla neve. Uno snowboarder è morto oggi in un incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine piemontesi, nel Vco . L'uomo è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista in ...

Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi | A Mantova Muore un clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi

Maltempo - forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi - a Mantova Muore un clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi

Occhiobello - Muore nel sonno a 33 anni. E' mistero sulle cause : Occhiobello , Rovigo, , 27 febbraio 2018 - Giovane muore nel sonno dopo una serata trascorsa con amici. A Occhiobello grande dolore ed incredulità per l'improvvisa morte di Andrea Rossi, 33 anni che ...

Treviso - 14enne Muore davanti al fratellino : quella ferita e tutti i dubbi sulle indagini : Tutto è iniziato intorno alle 21 di sabato, ma nessuno poteva immaginare quanto era appena accaduto in quell'appartamento al secondo piano di una palazzina di via Roma a Salgareda , Treviso, . Una ...

Tragedia sulle piste di Campo Felice - sciatore Muore sbattendo contro un albero : L'Aquila - Un uomo di 58 anni, Angelo Gaudieri, dell'Aquila, è morto mentre sciava a Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (L'Aquila). Sul fatto stanno indagando i carabinieri che poi consegneranno una relazione al magistrato di turno che ha autorizzato la rimozione della salma. L'uomo è stato soccorso dal medico della stazione sciistica, ma ogni tentativo è stato vano. Secondo quanto si è appreso dal ...

Trentino - sciatore Muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni : Trentino, sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni Un 31enne era deceduto dopo una terribile caduta sulle piste di Sestriere, altri due dopo incidenti sulle piste delle Dolomiti. L’ultimo a Folgarida: i soccorsi non hanno potuto che accertare il decesso. Continua a leggere L'articolo Trentino, sciatore muore cadendo a FolgaridaTre vittime sulle piste in pochi giorni sembra essere il primo su NewsGo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sestriere - Muore sulle piste da sci (20 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Liliana Segre senatrice a vita. Scontro nella Lega per la candidatura della Bongiorno. Bankitalia corregge al rialzo le stime. (20 gennaio 2018).(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Tragedia in quota - uno sciatore di 31 anni Muore sulle piste di Sestriere : Incidente mortale sulle montagne di Sestriere, dove uno sciatore di 31 anni ha perso la vita sul Fraiteve. Giovanni Bonaventura, di Torino, stava sciando all'ora di pranzo quando si è schiantato ...