MotoGP | Mondiale 2018 | la griglia di partenza dopo i Test di Losail Ducati e Honda

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : Dal 16 al 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP, Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via. Sul tracciato di Losail (Qatar) avrà inizio il grande spettacolo del Circus su due ruote. Le luci artificiali del circuito arabo metteranno in risalto le sfide tra Ducati, Honda e Yamaha in lizza per l’iride. La Rossa, con Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Andrea Dovizioso e la Ducati a Losail. A caccia di risposte per il sogno Mondiale : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. In casa Ducati la situazione è contraddittoria. Andrea Dovizioso è in grande confidenza con ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Valentino Rossi - a Losail è già ultima spiaggia. Risolvere i problemi della Yamaha in vista del Mondiale : Non siamo nemmeno a fine febbraio, e quindi ancora ben distanti dall’esordio del Gran Premio del Qatar, ma per la Yamaha gran parte della stagione 2018 in MotoGP si sta giocando già ora. Più precisamente nei terzi, ed ultimi, Test pre-stagionali di Losail dove, il 18 marzo, scatterà ufficialmente il campionato del mondo. Per quale motivo si possono già fare discorsi di questo tenore? Ê presto detto: per le prestazioni messe in mostra dalla ...

MotoGP in tv - Mondiale 2018 su TV8 : in chiaro tutte le gare in differita - 8 i GP in diretta : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

MotoGP – Clamoroso Pernat - avvisa la Yamaha su Valentino Rossi : “pronta la rivolta mondiale” : Sale sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di MotoGp, si candida ad essere grande protagonista Valentino Rossi. A tenere banco è anche e soprattutto il futuro del pilota italiano, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di Carlo Pernat durante la trasmissione ‘Paddock’: “sono convinto che la moto si metta a posto, ha problemi di elettronica di sicuro, ma non è ammissibile che la Yamaha, che è sempre stata ...

Motomondiale : Francesco “Pecco” Bagnaia sbarca in MotoGP dal 2019 - correrà nel team Ducati Pramac : Era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Francesco “Pecco” Bagnaia sbarcherà in MotoGP nella stagione 2019. Il giovane talento nato a Torino nel 1997 ha confermato a Sky Sport 24 che questo sarà il suo ultimo anno in Moto2 e che, per le stagioni 2019 e 2020, ha siglato un accordo con il team Ducati Pramac (dove attualmente corrono Danilo Petrucci e l’australiano Jack Miller). Una notizia ...

MotoGP - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : 'Siamo pronti per lottare anche in questa stagione' : Lavoreremo duro anche in Qatar e saremo pronti per lottare anche nella prossima stagione , per soddisfare i tifosi di tutto il mondo '. La sensazione è infatti che la Honda e Marquez saranno di nuovo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : “Siamo pronti per lottare anche in questa stagione” : L’avevamo già conosciuta nei test di Sepang e Buriram ma ora è stata svelata ufficialmente. La Honda ha presentato la versione 2018 della RC213V, la moto con cui Marc Marquez e Dani Pedrosa correranno il prossimo Mondiale. La presentazione è avvenuta a Giacarta, in Indonesia, come è ormai tradizione da quattro anni a questa parte. “È un vero piacere essere di nuovo qui in Indonesia per il lancio della nuova moto, un paese importante ...

MotoGP - Test Losail 2018 : programma - orari e tv. Ultimo appuntamento prima del Mondiale a inizio marzo : Ultimi Test prima dell’inizio vero e proprio del Mondiale 2018 saranno quelli che si terranno sul tracciato di Losail (Qatar) nella classe MotoGP. Una tre giorni di prove, dal 1° al 3 marzo, sul circuito su cui il campionato iridato prenderà il via. Si girerà in notturna, con luce artificiale, proprio per consentire ai piloti ed ai team di poter simulare assetti e condizioni in vista del 18 marzo, data del 1° GP. Una pista che dovrà dare ...

MotoGP - 'Fiducioso per quest'anno' : Iannone infiamma la sfida Mondiale - le parole di Andrea : Andrea Iannone parla della prossima stagione di MotoGp, dopo i test invernali di Sepang il pilota italiano trae le sue conclusioni Andrea Iannone pensa già alla stagione di MotoGp che a marzo darà il ...