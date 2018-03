Motocross | GP Argentina MX2 2018 | Pauls Jonass centra la doppietta e inizia la stagione

oasport

(Di domenica 4 marzo 2018) Il Mondiale MX2 si riapre come si era chiuso, ovvero con la vittoria di. Il campione del mondo in carica, infatti, domina entrambe le manche del Gran Premio dia Neuquen enel migliore dei modi la sua rincorsa al bis iridato. Con i 50 punti odierni porta già a 8 il suo vantaggio su Thomas Kjer Olsen e 13 su Hunter Lawrence. In Gara-1 il lettone(KTM) hato una grande vittoria in rimonta, andando a raggiungere e superare l’australiano Hunter Lawrence (Honda), per poi lasciarlo a 1.9 secondi. Terza posizione per il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 12.5, mentre è quarto il britannico Ben Watson (Yamaha) a 21.5. Completano la top ten: il tedesco Henry Jacobi (Husqvarna), quinto a quasi 40 secondi, avendo la meglio nel finale del britannico Conrad Mewse (KTM) e l’australiano Jed Beaton (Kawasaki). Ottavo il nostro Michele ...