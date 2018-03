Morto Astori | la fidanzata Francesca Fioretti scriveva | Ti amo | sei il mio

Addio a Davide Astori - il capitano della Fiorentina trovato Morto in hotel. Si ferma il calcio : Il calciatore 31enne è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio in albergo, a Udine mentre era in ritiro con la squadra per la partita di campionato con l'Udinese. E' stato trovato senza vita ...

È Morto a 31 anni il capitano della Fiorentina Davide Astori : È stato trovato morto domenica mattina in un albergo di Udine, dove avrebbe dovuto giocare: si parla di un arresto cardiaco The post È morto a 31 anni il capitano della Fiorentina Davide Astori appeared first on Il Post.

Davide Astori trovato Morto da solo nella sua camera di albergo : Il mondo del calcio si ferma in segno di rispetto per il dolore della famiglia. della compagna Francesca Fioretti e della loro figlia Vittoria di due anni.

Fiorentina - è Morto Davide Astori/ Ultime notizie : tre giorni fa gli ultimi test fisici : Davide Astori è morto: il capitano della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:39:00 GMT)

DAVIDE ASTORI TROVATO Morto IN HOTEL/ Ultime notizie - Della Valle : dolore immenso. Lutto cittadino a Firenze : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Davide Astori trovato Morto da solo nella sua camera di albergo : Il mondo del calcio si sveglia con una notizia che lascia senza parole. Oggi 4 marzo 2018 viene ritrovato Davide Astori senza vita nella camera del suo albergo, proprio ad Udine dove era in ritiro prima di affrontare la partita alle ore 15. Astori aveva 31 anni, nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo un anno alla Cremonese ha giocato sei anni nel Cagliari per poi disputare un anno con la ...

Morto Davide Astori - i messaggi di cordoglio sui social | : Sono tantissimi gli omaggi per il difensore della Fiorentina e della Nazionale, Morto improvvisamente a 31 anni . Da Buffon a Totti, da Malagò ad Aguero: colleghi, ex compagni, club di tutto il mondo ...

Davide Astori trovato Morto in hotel / Ultime notizie - Della Valle : lunedi il rinnovo. Malore per Diego Lopez : Davide Astori è morto: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:36:00 GMT)

Fiorentina piange la morte di Davide Astori : Morto a 31 anni : La Fiorentina piange la morte del capitano Davide Astori morto a 31 anni nell'albergo a Udine dove la squadra era in ritiro.

Davide Astori trovato Morto in albergo a Udine. Serie A in lutto : non si gioca : La nota della società bianconera "A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio - scrive L'Udinese calcio - , su disposizione della ...

Davide Astori Morto - ecco perché rinviare le partite di A e B è stata una scelta sbagliata : è buonismo - non buon senso : La scomparsi di Davide Astori è un’assurda tragedia. Come la morte di qualsiasi ragazzo di 30 anni, che se ne va senza motivo da un giorno all’altro, lasciando compagna e figlia piccola. Il fatto che Astori fosse un calciatore non la rende più speciale, o meno straziante. Per questo il calcio doveva continuare a giocare, come ha sempre fatto in passato. Certo, non si poteva pretendere che i compagni di squadra della Fiorentina scendessero in ...

Davide Astori Morto in albergo a Udine. Il capitano della Fiorentina deceduto per «cause naturali» - Cordoglio social : Il calciatore della Fiorentina e della Nazionale si trovava in hotel in ritiro con la squadra in vista del match contro l'Udinese. Rinviata tutta la giornata di Serie A. Il capitano viola stava per firmare il rinnovo. Il presidente Andrea della Valle: «Sono sconvolto»

Davide Astori Morto in albergo a Udine. IL capitano della Fiorentina deceduto per «cause naturali» - Cordoglio social : Il calciatore della Fiorentina e della Nazionale si trovava in hotel in ritiro con la squadra in vista del match contro l'Udinese. Rinviata tutta la giornata di Serie A. Il capitano viola stava per firmare il rinnovo

"Davide Astori è Morto nel sonno" : La Fiorentina ha già lasciato Udine per fare ritorno a Firenze, mentre la salma di Astori si trova ancora presso l'Ospedale per tutti gli accertamenti del caso. L'addetto stampa del club viola, Arturo ...