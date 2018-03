Morte Davide Astori | la ‘Fondazione per il tuo cuore’ | “Gli screening sono importanti”

Lettera di Bonucci per la Morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi della Fiorentina [VIDEO] : Morte Davide Astori – Senza parole. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il difensore è stato trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha sconvolto tutti, la decisione è stata quella di rinviare tutte le partite, non c’erano le condizioni per scendere in campo. I compagni ancora non ci credono, i tifosi in lacrime per ...

Morte Davide Astori - omaggio a Wembley per Inghilterra-Italia : Morte Davide Astori – Tutti sotto shock per la Morte del difensore Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la giornata del massimo torneo italiano è stata ovviamente rinviata. Nel frattempo nelle ultime ore è arrivata la notizia della bella iniziativa da parte della federazione inglese che ha deciso di omaggiare il calciatore della Fiorentina in occasione ...

Fiorentina piange la Morte di Davide Astori : morto a 31 anni : La Fiorentina piange la morte del capitano Davide Astori morto a 31 anni nell'albergo a Udine dove la squadra era in ritiro.

Morte Davide Astori - il commovente ricordo di Andrea Della Valle : Morte Davide Astori – La notizia Della Morte del difensore Della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti. Ecco le prime dichiarazioni da parte di Andrea Della Valle dopo la tragedia: “È una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire, lunedì Astori avrebbe firmato il rinnovo del contratto per chiudere la carriera con la ...

Morte di Davide Astori - il sindaco di Firenze proclama il lutto cittadino : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Morte Davide Astori - retroscena shock : gli ultimi momenti con Sportiello ed il messaggio del portiere : Morte Davide Astori – Emergono nuovi clamorosi retroscena sulla Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore è stato trovato senza vita in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ecco i dettagli che riguardano le ultime ore di vita di Astori, secondo quanto riporta Sky Sport Astori e Sportiello ieri sera hanno giocato alla Playstation, poi il capitano ...

Morte Davide ASTORI/ All'estero : da Antonio Puerta a Marc-Vivien Foé - i calciatori deceduti in campo : La MORTE improvvisa di DAVIDE ASTORI riporta alla memoria tragedie del passato nel nostro calcio: dall'incidente in Polonia di Gaetano Scirea ai decessi in campo di Morosini e Renato Curi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Morte Davide Astori - la commovente lettera del difensore del Milan Bonucci : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Tanti i messaggi dopo la bruttissima notizia, negli ultimi minuti è arrivata anche la commovente lettera da parte del difensore del Milan Bonucci: “Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di ...

Morte Davide Astori - i messaggi di cordoglio sui social - : Sono tantissimi gli omaggi per il difensore della Fiorentina e della Nazionale, morto improvvisamente a 31 anni . Da Buffon a Totti, da Malagò ad Aguero: colleghi, ex compagni, club di tutto il mondo hanno voluto unirsi al dolore ricordando il capitano della Viola

Davide Astori - il procuratore capo di Udine : 'Una Morte molto strana' : L'Italia e il mondo del calcio sono sconvolti per la morte di Davide Astori , il 31enne capitano della Fiorentina stroncato da un infarto in hotel a Udine. Una sciagura che lascia senza fiato. Una tragedia che ...

Morte Davide Astori - il cardiologo : “In Italia i controlli sono al top - ma la morte improvvisa può accadere” : “La medicina dello sport in Italia funziona in maniera eccellente ed è invidiata da molti paesi. La messa a fuoco del cuore degli atleti è di alto profilo basata sull’elettrocardiogramma, sull’ecocardiogramma, sull’esame obiettivo accurato. Diciamo che in Italia una causa prevedibile di morte improvvisa è estremamente difficile che possa succedere. Però accade, come in questo caso, ci sono delle cause di morte improvvisa ...

Morte Davide Astori/ Cagliari sotto shock - malore per Diego Lopez : Morte Davide Astori: sotto shock in particolare il Cagliari, dove il difensore aveva giocato per sei anni. Un lieve malore per Diego Lopez, con cui il difensore scomparso ha diviso la maglia(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Morte Astori - la commovente lettera dell’ex compagno Tomovic : “Davide - amico mio…” : Morte Astori – Ancora increduli. In mattinata è arrivata la notizia della Morte di Davide Astori, difensore della Fiorentina, trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore tantissimi i messaggi da parte di squadre, colleghi e tifosi, ecco una commovente lettera da parte dell’ex compagno Tomovic, adesso al Chievo: “Davide, amico mio… C’è poco da dire. Sei stata una ...