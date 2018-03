Morte Davide Astori | Carlos Sanchez quasi sviene in campo quando gli danno la notizia

Davide Astori - la Morte e il senso della rete : Un tam tam sempre più frenetico ha percorso l'Italia, l'Europa e il Mondo, prima che la Fiorentina ufficializzasse la notizia che Davide Astori, capitano della Viola ma soprattutto un ragazzo di 31 ...

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono importanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...

Lettera di Bonucci per la Morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi della Fiorentina [VIDEO] : Morte Davide Astori – Senza parole. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il difensore è stato trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha sconvolto tutti, la decisione è stata quella di rinviare tutte le partite, non c’erano le condizioni per scendere in campo. I compagni ancora non ci credono, i tifosi in lacrime per ...

Morte Davide Astori - omaggio a Wembley per Inghilterra-Italia : Morte Davide Astori – Tutti sotto shock per la Morte del difensore Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la giornata del massimo torneo italiano è stata ovviamente rinviata. Nel frattempo nelle ultime ore è arrivata la notizia della bella iniziativa da parte della federazione inglese che ha deciso di omaggiare il calciatore della Fiorentina in occasione ...

Fiorentina piange la Morte di Davide Astori : morto a 31 anni : La Fiorentina piange la morte del capitano Davide Astori morto a 31 anni nell'albergo a Udine dove la squadra era in ritiro.

Morte Davide Astori - il commovente ricordo di Andrea Della Valle : Morte Davide Astori – La notizia Della Morte del difensore Della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti. Ecco le prime dichiarazioni da parte di Andrea Della Valle dopo la tragedia: “È una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire, lunedì Astori avrebbe firmato il rinnovo del contratto per chiudere la carriera con la ...

Morte di Davide Astori - il sindaco di Firenze proclama il lutto cittadino : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Morte Davide Astori - retroscena shock : gli ultimi momenti con Sportiello ed il messaggio del portiere : Morte Davide Astori – Emergono nuovi clamorosi retroscena sulla Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore è stato trovato senza vita in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ecco i dettagli che riguardano le ultime ore di vita di Astori, secondo quanto riporta Sky Sport Astori e Sportiello ieri sera hanno giocato alla Playstation, poi il capitano ...

Morte Davide ASTORI/ All'estero : da Antonio Puerta a Marc-Vivien Foé - i calciatori deceduti in campo : La MORTE improvvisa di DAVIDE ASTORI riporta alla memoria tragedie del passato nel nostro calcio: dall'incidente in Polonia di Gaetano Scirea ai decessi in campo di Morosini e Renato Curi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Morte Davide Astori - la commovente lettera del difensore del Milan Bonucci : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Tanti i messaggi dopo la bruttissima notizia, negli ultimi minuti è arrivata anche la commovente lettera da parte del difensore del Milan Bonucci: “Ciao Grande Asto, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di ...

Morte Davide Astori - i messaggi di cordoglio sui social - : Sono tantissimi gli omaggi per il difensore della Fiorentina e della Nazionale, morto improvvisamente a 31 anni . Da Buffon a Totti, da Malagò ad Aguero: colleghi, ex compagni, club di tutto il mondo hanno voluto unirsi al dolore ricordando il capitano della Viola

Davide Astori - il procuratore capo di Udine : 'Una Morte molto strana' : L'Italia e il mondo del calcio sono sconvolti per la morte di Davide Astori , il 31enne capitano della Fiorentina stroncato da un infarto in hotel a Udine. Una sciagura che lascia senza fiato. Una tragedia che ...

Morte Davide Astori - il cardiologo : “In Italia i controlli sono al top - ma la morte improvvisa può accadere” : “La medicina dello sport in Italia funziona in maniera eccellente ed è invidiata da molti paesi. La messa a fuoco del cuore degli atleti è di alto profilo basata sull’elettrocardiogramma, sull’ecocardiogramma, sull’esame obiettivo accurato. Diciamo che in Italia una causa prevedibile di morte improvvisa è estremamente difficile che possa succedere. Però accade, come in questo caso, ci sono delle cause di morte improvvisa ...