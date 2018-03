Morte Astori | rinviata tutta la 27esima giornata La procura di Udine apre un' inchiesta

Astori - Carlos Sanchez ha un malore in campo alla notizia della Morte : malore in campo per Carlos Sanchez , centrocampista colombiano che a gennaio la Fiorentina ha ceduto in prestito all'Espanyol. Oggi la squadra catalana ha giocato contro il Levante e Sanchez è rimasto ...

Il tweet di Astori nel giorno della Morte di Morosini ha commosso il mondo del calcio : La morte di Davide Astori ha intristito l’intero mondo dello sport italiano. C’è stato però qualcuno che in questa serata di lutto ha pensato bene di criticare la scelta di Malagò di rinviare il turno di campionato in Serie A. Ebbene, a queste persone ci viene da rispondere in un solo modo, vale a dire mostrando il tweet di Astori nel giorno della morte di Morosini. “Il rinvio delle partite adesso non conta nulla..ora ...

Morte Astori - anche Conte sotto shock : sconfitta col City ma “oggi non riesco a parlare di calcio” : Morte Astori – Antonio Conte conosceva bene Davide Astori per averlo allenato in Nazionale. Questa per l’allenatore del Chelsea è stata una giornata nera. Costretto controvoglia a giocare ugualmente la gara contro il City nonostante il pessimo stato d’animo dopo la notizia della Morte di Astori. Nel post gara, dopo la sconfitta, il tecnico ha parlato ai cronisti dimostrando di non aver molta voglia di discutere di calcio: “oggi ...

Morte Astori - che bel gesto di Fognini : vince il torneo di San Paolo e dedica la vittoria a Davide [VIDEO] : Morte Astori – “E’ un giorno triste per lo sport italiano. Non conoscevo Davide, ma sono vicino alla sua famiglia”. Grande Fabio Fognini. Il tennista italiano oggi ha vinto il torneo di San Paolo, ATP World Tour 250, ma il gesto più bello della sua giornata è arrivato a fine gara. Durante l’intervista di rito con il vincitore del torneo, Fognini si è mostrato triste ed ha dedicato la vittoria al povero Astori. Anche ...

Morte Astori - Prandelli sconvolto : Ed è forte la commozione del n.1 della Nazionale e della Juve Gianluigi Buffon: 'Eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e ...

Morte Davide Astori - Carlos Sanchez quasi sviene in campo quando gli danno la notizia : La notizia della Morte di Davide Astori ha sconvolto Carlos Sanchez , giocatore della Fiorentina fino allo scorso 31 gennaio e ora passato all'Esapnyol. Il colombiano, infatti, è stato informato della ...

Davide Astori - la Morte e il senso della rete : Un tam tam sempre più frenetico ha percorso l'Italia, l'Europa e il Mondo, prima che la Fiorentina ufficializzasse la notizia che Davide Astori, capitano della Viola ma soprattutto un ragazzo di 31 ...

Morte Astori : Antonio Conte con il lutto al braccio : Così Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha poi diretto la gara del Chelsea contro il Manchester City con il lutto al braccio

Morte Astori - le foto del calciatore insieme alla fidanzata Francesca : Francesca Fioretti, modella ed ex concorrente di reality show, dal Grande Fratello 9 a Pechino Express, era legata al capitano della Fiorentina dal 2013. Dal difensore ha avuto una figlia, Vittoria, ...

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono importanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...

Lettera di Bonucci per la Morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi della Fiorentina [VIDEO] : Morte Davide Astori – Senza parole. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il difensore è stato trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha sconvolto tutti, la decisione è stata quella di rinviare tutte le partite, non c’erano le condizioni per scendere in campo. I compagni ancora non ci credono, i tifosi in lacrime per ...

Morte Davide Astori - omaggio a Wembley per Inghilterra-Italia : Morte Davide Astori – Tutti sotto shock per la Morte del difensore Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la giornata del massimo torneo italiano è stata ovviamente rinviata. Nel frattempo nelle ultime ore è arrivata la notizia della bella iniziativa da parte della federazione inglese che ha deciso di omaggiare il calciatore della Fiorentina in occasione ...

Morte Astori - Andrea Della Valle distrutto 'Era un vero capitano - voleva chiudere la carriera qui : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai valori Della maglia viola, Della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età ...