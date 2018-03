Morte Astori | la figlia di Renato Curi rivive un dramma | “avevo 3 anni quando il quel

Morte Davide Astori - gli esperti : “controlli cardiaci preventivi fondamentali soprattutto per chi fa sport” : 1/9 ...

Morte Astori - il messaggio di Bernardeschi è straziante : “Con gli occhi gonfi di lacrime, il cuore straziato ti dico Grazie amico mio, per la tua umiltà, la tua bontà, i tuoi insegnamenti, per la nostra Amicizia. Mi mancherai e ti porterò sempre nel cuore. Veglia sulla tua famiglia, la tua compagna e la tua piccola principessa. Manchi”. Uno degli ex compagni più tristi e commossi dopo la Morte di Davide Astori, è senz’altro Federico Bernardeschi. Si tratta di un ragazzo giovane, che ...

Morte Astori - il dolore dei Della Valle Diego : 'Un dramma'. Andrea : 'Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Morte Astori - Flavio Briatore sbotta sui social! : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina, Davide Astori, ha colto di sorpresa e sconvolto il mondo del calcio italiano ma non solo. Anche Flavio Briatore ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia di Astori ed al suo club. Lo stesso Briatore però ha criticato coloro i quali sono alla ricerca di un colpevole invece di rispettare il silenzio di questi momenti critici per la famiglia. “Sono in Kenya sto vedendo ...

Morte Astori - i tifosi della Fiorentina si stringono nel dolore : foto - sciarpe - fiori e striscioni al Franchi [FOTO] : 1/11 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Morte Astori - calciatori Juve avvisati prima dell'allenamento : Alla Juventus in tanti avevano diviso con Astori gli spogliatoi della Nazionale e come riporta Sky Sport proprio i calciatori della Juventus sono stati informati della Morte di Astori poco prima dell'...

Astori - Carlos Sanchez ha un malore in campo alla notizia della Morte : malore in campo per Carlos Sanchez , centrocampista colombiano che a gennaio la Fiorentina ha ceduto in prestito all'Espanyol. Oggi la squadra catalana ha giocato contro il Levante e Sanchez è rimasto ...

Morte Astori - rinviata tutta la 27esima giornata. La procura di Udine apre un'inchiesta - domani l'autopsia : A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da ...

Il tweet di Astori nel giorno della Morte di Morosini ha commosso il mondo del calcio : La morte di Davide Astori ha intristito l’intero mondo dello sport italiano. C’è stato però qualcuno che in questa serata di lutto ha pensato bene di criticare la scelta di Malagò di rinviare il turno di campionato in Serie A. Ebbene, a queste persone ci viene da rispondere in un solo modo, vale a dire mostrando il tweet di Astori nel giorno della morte di Morosini. “Il rinvio delle partite adesso non conta nulla..ora ...

Morte Astori - anche Conte sotto shock : sconfitta col City ma “oggi non riesco a parlare di calcio” : Morte Astori – Antonio Conte conosceva bene Davide Astori per averlo allenato in Nazionale. Questa per l’allenatore del Chelsea è stata una giornata nera. Costretto controvoglia a giocare ugualmente la gara contro il City nonostante il pessimo stato d’animo dopo la notizia della Morte di Astori. Nel post gara, dopo la sconfitta, il tecnico ha parlato ai cronisti dimostrando di non aver molta voglia di discutere di calcio: “oggi ...

Morte Astori - che bel gesto di Fognini : vince il torneo di San Paolo e dedica la vittoria a Davide [VIDEO] : Morte Astori – “E’ un giorno triste per lo sport italiano. Non conoscevo Davide, ma sono vicino alla sua famiglia”. Grande Fabio Fognini. Il tennista italiano oggi ha vinto il torneo di San Paolo, ATP World Tour 250, ma il gesto più bello della sua giornata è arrivato a fine gara. Durante l’intervista di rito con il vincitore del torneo, Fognini si è mostrato triste ed ha dedicato la vittoria al povero Astori. Anche ...

Morte Astori - Prandelli sconvolto : Ed è forte la commozione del n.1 della Nazionale e della Juve Gianluigi Buffon: 'Eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e ...

Morte Davide Astori - Carlos Sanchez quasi sviene in campo quando gli danno la notizia : La notizia della Morte di Davide Astori ha sconvolto Carlos Sanchez , giocatore della Fiorentina fino allo scorso 31 gennaio e ora passato all'Esapnyol. Il colombiano, infatti, è stato informato della ...

Davide Astori - la Morte e il senso della rete : Un tam tam sempre più frenetico ha percorso l'Italia, l'Europa e il Mondo, prima che la Fiorentina ufficializzasse la notizia che Davide Astori, capitano della Viola ma soprattutto un ragazzo di 31 ...