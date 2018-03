Morte Astori | Antonio Conte con il lutto al braccio

Morte Astori - le foto del calciatore insieme alla fidanzata Francesca : Francesca Fioretti, modella ed ex concorrente di reality show, dal Grande Fratello 9 a Pechino Express, era legata al capitano della Fiorentina dal 2013. Dal difensore ha avuto una figlia, Vittoria, ...

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono importanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...

Lettera di Bonucci per la Morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi della Fiorentina [VIDEO] : Morte Davide Astori – Senza parole. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il difensore è stato trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha sconvolto tutti, la decisione è stata quella di rinviare tutte le partite, non c’erano le condizioni per scendere in campo. I compagni ancora non ci credono, i tifosi in lacrime per ...

Morte Davide Astori - omaggio a Wembley per Inghilterra-Italia : Morte Davide Astori – Tutti sotto shock per la Morte del difensore Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la giornata del massimo torneo italiano è stata ovviamente rinviata. Nel frattempo nelle ultime ore è arrivata la notizia della bella iniziativa da parte della federazione inglese che ha deciso di omaggiare il calciatore della Fiorentina in occasione ...

Morte Astori - Andrea Della Valle distrutto 'Era un vero capitano - voleva chiudere la carriera qui : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai valori Della maglia viola, Della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età ...

Serie A - Morte Astori : i messaggi di calciatori ed ex : La morte improvvisa del capitano e difensore della Fiorentina ha sconvolto il mondo del calcio. In tanti hanno scritto messaggi di condoglianze, tra cui compagni di Nazionale ed ex colleghi: "Ancora ...

Fiorentina piange la Morte di Davide Astori : morto a 31 anni : La Fiorentina piange la morte del capitano Davide Astori morto a 31 anni nell'albergo a Udine dove la squadra era in ritiro.

Morte Astori - il dolore di Della Valle : 'Perdiamo un vero uomo - è un dramma. Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Morte Astori - le frasi più belle del capitano della Fiorentina : Dopodiché arriverà il passaggio nelle giovanili del Milan, da cui poi spiccherà il volo verso il mondo del professionismo. È però proprio vicino a Bergamo che inizia quella storia che lui stesso, in ...

Morte Davide Astori - il commovente ricordo di Andrea Della Valle : Morte Davide Astori – La notizia Della Morte del difensore Della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti. Ecco le prime dichiarazioni da parte di Andrea Della Valle dopo la tragedia: “È una tragedia immensa, una dura prova per tutti noi. Davide era un punto di riferimento per la squadra. Adesso i ragazzi dovranno trovare la forza di reagire, lunedì Astori avrebbe firmato il rinnovo del contratto per chiudere la carriera con la ...

Morte di Davide Astori - il sindaco di Firenze proclama il lutto cittadino : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Lacrime per la Morte di Astori - la serie A si ferma : Il mondo del calcio piange la scomparsa di Davide Astori e si ferma in doveroso rispetto per una tragedia assurda. La 27esima giornata di serie A , esclusi gli anticipi del sabato già disputati, è stata ...

Morte Davide Astori - retroscena shock : gli ultimi momenti con Sportiello ed il messaggio del portiere : Morte Davide Astori – Emergono nuovi clamorosi retroscena sulla Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore è stato trovato senza vita in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ecco i dettagli che riguardano le ultime ore di vita di Astori, secondo quanto riporta Sky Sport Astori e Sportiello ieri sera hanno giocato alla Playstation, poi il capitano ...