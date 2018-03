Montagna | una domenica nera | tre slavine e un morto

Montagna - travolto da una valanga : grave uno sci alpinista in Piemonte : Uno scialpinista è stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Torino. L’uomo è stato trovato nella zona di Usseglio, in località Pian Benot, dalle squadre del Soccorso Alpino che stanno tentando di rianimarlo per portarlo all’ospedale di Torino. Il rischio valanghe in Piemonte era segnalato dall’Arpa come molto alto e ci sono stati altri casi di soccorsi in Valsesia per ...

Barbara Palombelli profetizza : "Vi sarà una Montagna di schede bianche" : ... - dice - l'opposizione estrema invade il web con foto e filmati falsi, la gente abbocca a tutto, voteremo su schede incomprensibili anche a chi come me ha studiato e raccontato la politica per ...

Dice alla mamma che sarebbe andato a fare una gita in Montagna : 16enne scompare nel nulla : Pratica sport, si occupa di immersioni subacque ed è un bravo escursionista. Sui social si sono immediatamente mobilitati gli amici di Marco , che stanno facendo girare un appello e hanno invitato ...

Crolla una Montagna di rifiuti in Mozambico - almeno 17 morti - : successo a Maputo, capitale del Paese. A causare la tragedia sono state le piogge. Cinque case sono state travolte. I soccorritori temono che sotto i detriti possano esserci altri cadaveri

Piogge in Mozambico - crolla una Montagna di rifiuti su alcune case : 17 morti : Almeno 17 persone sonomorte dopo essere state travolte da un gigantesco cumulo dirifiuti a Maputo, capitale del Mozambico. L'incidente è avvenuto a causa delle forti Piogge chehanno colpito il paese. La montagna di rifiuti ha travoltocinque case, i soccorritori temono che possanoesserci altri cadaveri

Andrea Cecconi - il grillino sparito è in Montagna con la moglie : spunta una foto - e l'ortodosso Danilo Toninelli mette un 'like' : Dov'è sparito Andrea Cecconi ? Tanti, nel M5S ma non solo, se lo sono chiesti in questi giorni dopo che l'ex deputato grillino, finito nel mirino delle Iene per le mancate restituzione dello stipendio,...

Aziende sedute su una Montagna di debiti. Peggio che nell’era pre-crisi finanziaria : Nell’ultimo decennio indebitarsi per le Aziende in tutto il mondo è stato incredibilmente conveniente. L’azzeramento del costo del denaro prima e le massicce iniezioni di liquidità poi hanno innescato una vera e propria esplosione delle passività a livello mondiale. Una crescita superiore a quella dell’economia...

Tragedia in Montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - due a causa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige

Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una Montagna in provincia di Lecco : Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto The post Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco appeared first on Il Post.

Padre e figlia dispersi in Trentino : ritrovati stamani dopo una notte in Montagna : Padre e figlia di 13 e 56 anni, inglesi, si sono persi in montagna in Trentino: dopo un’intera notte in quota sono stati ritrovati salvi questa mattina sul ghiacciaio della Presena. I due erano usciti ieri mattina dall’albergo in cui soggiornavano e non avevano fatto rientro la sera, facendo quindi scattare i soccorsi. L'articolo Padre e figlia dispersi in Trentino: ritrovati stamani dopo una notte in montagna sembra essere il primo ...

Musica e una "Montagna" di eventi in piazza per i 54 anni di Artesina : Artesina festeggia nel weekend il suo 54esimo compleanno: due giorni dedicati a turisti, operatori e abituali frequentatori della località del comprensorio Mondolè Ski. L'appuntamento, nato in ...