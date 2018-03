Mimmo Cándito | un inviato davvero speciale

TORINO - MORTO Mimmo CANDITO/ Reporter di guerra per La Stampa : Vittorio Zucconi - "tu meglio di me" : MIMMO CANDITO è MORTO e lascia il mondo del giornalismo in lutto. Lo storico inviato calabrese de La Stampa si è spento a 77 anni: il ricordo commosso di Fnsi e Subalpina in una nota(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Mimmo Candito - morto lo storico corrispondente di guerra. Aveva seguito anche i due conflitti del Golfo : È morto Mimmo Candito, 77 anni, storico reporter e corrispondente di guerra del quotidiano La Stampa. A darne notizia il sito del giornale. Il giornalista era malato da tempo. Come corrispondente è stato inviato in Medio Oriente, Asia, Africa e Sudafrica. Aveva seguito anche l’invasione sovietica dell’Afghanistan, la guerra Iran-Iraq, le due guerre del Golfo e quella di Libia. Era presidente italiano di Reporter senza frontiere e ...

Mimmo Candito è morto/ Il giornalista si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro" : Mimmo Candito è morto e lascia il mondo del giornalistmo in lutto. L'inviato calabrese si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro".(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:07:00 GMT)

È morto il giornalista e corrispondente di guerra Mimmo Càndito - aveva 77 anni : È morto il giornalista e corrispondente di guerra Mimmo Càndito, aveva 77 anni. Era da tempo malato di tumore. Càndito era famoso soprattutto per i suoi reportage sulla Stampa, per cui seguì fra le altre cose le invasioni dell’Afghanistan, le The post È morto il giornalista e corrispondente di guerra Mimmo Càndito, aveva 77 anni appeared first on Il Post.

Mimmo Candito morto : si spegne lo storico inviato di guerra de "La Stampa" : È morto Mimmo Candito, storico reporter e corrispondente di guerra del quotidiano 'La Stampa'. Lo annuncia il sito del giornale. Aveva 77 anni.Candito è stato in Medio Oriente, Asia, Africa e Sudamerica, e ha seguito, fra l'altro, l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la guerra Iran-Iraq, le due guerre del Golfo e quella di Libia."Il 31 maggio 2015 - ricorda il quotidiano - ha pubblicato su 'La Stampa' l'articolo 'Io, inviato sul ...

Lutto nel giornalismo - morto Mimmo Candito : storico inviato de La Stampa : È morto Mimmo Candito, storico reporter e corrispondente di guerra del quotidiano 'La Stampà. Lo annuncia il sito del giornale. Aveva 77 anni. Candito è stato in Medio Oriente, Asia, Africa e ...

Morto Mimmo Candito - storico reporter di guerra della Stampa : Se ne è andato Mimmo Candito, storico giornalista di guerra per il quotidiano La Stampa e docente universitario di Linguaggio giornalistico.Nato il 15 gennaio del 1941 a Reggio Calabria, aveva iniziato il suo lavoro da giornalista negli anni Sessanta, quando era stato assunto al Comune di Genova e nel contempo collaborava con Il Lavoro.Dal 1970 aveva poi iniziato a scrivere per il quotidiano torinese, coprendo aree di crisi come dal Medio ...