Milano | lite in casa Un uomo di 37 anni muore accoltellato

Neve a Milano - in città strade pulite. Ma in Lombardia cancellati oltre il 30% dei treni regionali : Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, anche Milano si è svegliata sotto una coltre bianca. Pochi, al momento, i centimetri caduti ma nelle prossime ore è attesa altra Neve sulla città. Ma a preoccupare è il ghiaccio: “L’accumulo di Neve previsto dovrebbe essere limitato — ha scritto il sindaco Giuseppe Sala su Facebook —. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per ...

Italgas nuovo socio del Mip Politecnico di Milano : "Uno dei pilastri della strategia della nostra business school è da sempre la vicinanza alle aziende e al mondo del business, di cui vogliamo essere parte integrante dichiara Andrea Sianesi, preside ...

Milano - lite in strada : giovane indagato per tentato omicidio : Sono entrambi indagati i due giovani che ieri sera, lunedì 19 febbraio, si sono accoltellati a Milano. Il più grave è un 37enne, colpito da un coltellata all'addome in via Bolivar e trasportato in ...

Milano creative city Unesco for literature : Milano città creativa per la letteratura si presenta per la prima volta al pubblico internazionale della fiera dell’editoria milanese, dopo

JESSICA FAORO - DELITTO VIA BRIOSCHI/ Milano - il tranviere confessa : “lite per un film” - accoltellata 10 volte : Milano, JESSICA FAORO uccisa in casa in via BRIOSCHI: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Milano - lite con i Carabinieri a Expo : Sgarbi assolto in appello : Assolti in secondo grado Vittorio Sgarbi e il suo autista, Nicola Mascellani, che nel 2016 erano stati condannati rispettivamente a 5 e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, per un ...

Milano - il ministro Fedeli : «Alt al Politecnico in inglese - la sentenza cambia i piani» : «Ci aspettavamo questa sentenza del Consiglio di Stato sui corsi in inglese, coerente rispetto a quella della Corte Costituzionale. Il Politecnico adesso dovrà cambiare, dovrà riequilibrare il piano ...

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Politenico di Milano sulla possibilità di tenere corsi solamente in inglese : Il Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, ha respinto il ricorso del Politecnico di Milano sulla possibilità di tenere corsi esclusivamente in lingua inglese. La vicenda era iniziata nel 2012, quando il Senato accademico del Politecnico The post Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Politenico di Milano sulla possibilità di tenere corsi solamente in inglese appeared first on Il Post.

Milano - bocciati i corsi solo in inglese al Politecnico : esulta l'Accademia della Crusca : No ai corsi esclusivamente in inglese al Politecnico di Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Stato dopo un lungo iter che aveva coinvolto anche la Corte Costituzionale la quale non aveva rilevato ...