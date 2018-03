Metro A servizio interrotto da Ottaviano a Termini

Boom di dipendenti Atac scrutatori : ridotto il servizio bus e Metro : Nella capitale contraccolpi per i mezzi pubblici da oggi al 6 marzo, per il coinvolgimento di molti dipendenti della municipalizzata nelle attività dei seggi elettorali

Neve - Atac - servizio Metro regolare. Bus limitati causa condizioni meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche a causa delle condizioni della viabililità stradale. Il servizio sulla metropolitana è attivo. Si sono registrate alcune limitazioni sulla rete […] L'articolo Neve, Atac, servizio metro ...

Smart Ride - con Citymapper a Londra arriva il servizio ibrido fra taxi - bus e Metro : Un po’ bus, un po’ metro, un po’ taxi. Citymapper, app per Smartphone e affini che consente di pianificare i propri spostamenti sui mezzi pubblici di 39 città nel mondo, presenta a Londra il suo nuovo servizio Smart Ride: una squadra di pulmini in grado di trasportare al massimo otto persone, prenotabili come un taxi, autorizzati a percorrere corsie preferenziali e con fermate simili a quelle di un bus. Il tutto, però, senza orari stabiliti a ...

Roma - militare si uccide in Metro durante il servizio di pattuglia : Una vera e propria tragedia ha insanguinato la stazione della metropolitana "Barberini" nel pieno centro di Roma: un militare che stava prestando servizio nell'ambito dell'operazione di sorveglianza e pattugliamento "Strade sicure" si è suicidato togliendosi la vita con un colpo di arma da fuoco alla testa.L'uomo, che ricopriva il grado di caporalmaggiore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe ...

Metrò linea 1 - servizio sospeso centinaia di pendolari in attesa davanti alle stazioni : Metro linea 1, un'altra mattinata di disagi. Stamattina stazioni chiuse fin dalle primi luci dell'alba. servizio sospeso, la circolazione è' ancora ferma a causa di un guasto tecnico all'alimentazione ...

Roma - in molte stazioni della Metropolitana i montascale sono fuori servizio : Roma, in molte stazioni della metropolitana i montascale sono fuori servizio Il servizio di Striscia la Notizia mostra come nella Capitale manchino i sistemi per l’accesso con carrozzine. Continua a leggere L'articolo Roma, in molte stazioni della metropolitana i montascale sono fuori servizio sembra essere il primo su NewsGo.

