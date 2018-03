Meteo | il maltempo insiste | settimana di pioggia in tutta Italia

Allerta Meteo Italia - adesso è allarme maltempo : le piogge e il caldo aumentano il rischio di valanghe - frane e alluvioni : 1/9 La piena del fiume Arno a Firenze ...

Maltempo Veneto : pioggia in tutta la regione - situazione Meteo in miglioramento : In tutto il Veneto si registra pioggia debole dalla mattina: segnalato anche nevischio tra veronese e il bellunese. Non si registrano disagi alla viabilità stradale o alla circolazione dei treni. La situazione meteo tende al miglioramento nel tardo pomeriggio e nella serata. L'articolo Maltempo Veneto: pioggia in tutta la regione, situazione meteo in miglioramento sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - sabato di forte maltempo sull'Italia tirrenica : attenzione ai violenti temporali del pomeriggio/sera

Allerta Meteo - nelle prossime ore sull'Italia giungeranno nuovi forti nubifragi; il maltempo continua ad insistere pesantemente

Meteo weekend : temperature meno rigide ma maltempo sino a giovedì

Meteo USA : il maltempo risparmia la California - gli evacuati rientrano nelle proprie case : L’ondata di maltempo che minacciava la California ha deviato in direzione sud, risparmiando l’area già devastata da piogge e frane lo scorso gennaio. Circa 30 mila persone evacuate in via precauzionale nella contea di Santa Barbara, hanno fatto rientro nelle proprie case. “Il peggio e’ passato – ha spiegato il capo della protezione civile locale – e siamo cautamente ottimisti, anche grazie all’accurato ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - adesso si abbatte sull'Italia la prima forte tempesta primaverile : forte maltempo Sabato 3 Marzo

Previsioni Meteo - l’esperto del Cnr : “Dopo il gelicidio ulteriore aumento termico - breve tregua Domenica ma la prossima settimana torna il maltempo” : Domenica prossima l’Italia vivrà una breve tregua dal maltempo e dal gelicidio che sta creando gravi disagi in queste ore. “Sarà un lieve miglioramento e durerà poco, perché da lunedì è in arrivo una nuova fase perturbata che porterà al centro/sud piogge e, a Nord, neve“: lo annuncia il climatologo Massimiliano Pasqui, dell’Istituto di BioMeteorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr). Domani ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Finita l’allerta Meteo - chiude il Coc” : ”Il Coc, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l’allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso”. Lo rende noto il Campidoglio. ”Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall’ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra unico che ha prodotto grandi risultati”. Lo ...

Maltempo Siena : situazione Meteo in miglioramento - revocate ordinanze : “Preso atto del miglioramento delle condizioni atmosferiche“, la Polizia Municipale di Siena dispone la revoca del provvedimento adottato per la chiusura di alcune strade della città particolarmente critiche, che saranno completamente riaperte. È revocata anche l’ordinanza di obbligo di catene montate, che dovranno comunque essere presenti a bordo dei veicoli. L'articolo Maltempo Siena: situazione meteo in miglioramento, ...