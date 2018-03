Messico | italiani scomparsi Ultime notizie | poliziotti confessano | venduti alle

Messico - Italiani scomparsi - incriminati 4 agenti : Q uattro agenti di polizia sono stati incriminati in Messico per la scomparsa di tre Italiani , spariti nel nulla lo scorso 31 gennaio a Tecalitlan, nella regione di Jalisco. La confessione Il ...

Napoletani scomparsi in Messico - i 4 poliziotti arrestati hanno confessato : “Abbiamo consegnato gli italiani alla gang” : hanno confessato loro stessi di aver consegnato i tre Napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio scorso a una gang locale. Ecco perché nei giorni scorsi quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (nel sud dello stato di Jalisco), tra cui una donna, sono stati arrestati con l’accusa di sparizione forzata in collegamento al caso di Raffaele Russo, 60 anni del figlio Antonio, di 25 anni e del nipote Vincenzo Cimmino, 29. I quattro ...

Messico : incriminati i 4 agenti che hanno confessato di aver venduto tre italiani a banda criminali : Le ricerche dei tre napoletani, Raffaele ed Antonio Russo, padre e figlio, ed il cugino Vincenzo Cimmino, vanno avanti da settimane. Francesco Russo, un figlio di Raffaele, aveva detto nei giorni scorsi che i suoi parenti erano stati "venduti a una banda (di criminali) per 43 dollari"

Italiani scomparsi in Messico - ricercati altri tre agenti : Gli agenti che non avevano denunciato l'arresto degli Italiani sono accusati di "sparizione forzata di persone"

Italiani spariti in Messico : ricercati tre poliziotti : Una delle notizie di cui si sta parlando molto nell’ultimo periodo è quella riguardante la sparizione di tre uomini napoletani in Messico, nello stato di Jalisco. Le persone coinvolte sono Raffaele Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. Cosa è successo? Ormai da un mese non si hanno notizie di Raffaele ed Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino, spariti da un giorno all’altro senza lasciare traccia. L’ultima notizia però getta ...

Italiani scomparsi in Messico - la procura : "Altri tre poliziotti sono ricercati" : Tre poliziotti messicani presumibilmente coinvolti nella scomparsa di tre cittadini Italiani nello stato di Jalisco, sono ricercati dalle autorità locali: lo ha annunciato ieri la procura della Repubblica del Messico...

I tre italiani scomparsi in Messico venduti per pochi euro : I tre italiani scomparsi in Messico il 31 gennaio scorso sarebbero stati venduti ad una banda criminale per 43 euro. I "mercanti", quattro poliziotti di Tecalitlan, hanno confessato la loro colpa senza però rivelare il nome dell'organizzazione criminale alla quale i tre napoletani sarebbero stati ceduti. I quattro agenti, tre uomini e una donna, sono ora in carcere. Tre italiani venduti ad una banda criminale per 43 euro Ancora mistero riguardo ...

Italiani scomparsi in Messico - “venduti per 43 euro” a una banda di criminali. Ricerche senza sosta con l’aiuto di cani : Dopo l’arresto di quattro poliziotti dall’inchiesta sulla sparizione di tre cittadini Italiani in Messico emerge un particolare importante. Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino sarebbero stati venduti, secondo la famiglia, a una banda di criminali per pochi soldi: 1000 pesos pari a 43 euro. Potrebbe essere arrivato a un punto di svolta il caso a quasi un mese fa dalla sparizione dei tre in Tecalitlan, la ...

Italiani spariti in Messico : "Venduti a una banda per 43 euro" : San Paolo - Continuano i colpi di scena in Messico nelle ricerche di tre nostri concittadini di Napoli Raffaele ed Antonio Russo, padre e figlio, ed il cugino Vincenzo Cimmino scomparsi il 31 gennaio ...

Italiani scomparsi in Messico «venduti dai poliziotti per 43 euro». Quattro agenti arrestati | : Di Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino si sono perse le tracce il 31 gennaio