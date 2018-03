Medico | ' Italia top controlli | ma rischio resta'

CATERINA MURINO/ La Bond Girl italiana col sogno infranto di fare il Medico (Sabato Italiano) : CATERINA MURINO è nei teatri italiani con L'idea di ucciderti, la piece teatrale di Giancarlo Marinelli. Il suo successo a Sabato Italiano, da ex Miss ad attrice affermata. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 02:41:00 GMT)

Giulia Roda - il Medico che dagli Usa è tornata in Italia per curare la malattia di Crohn : Secondo il Centro studi di Confindustria (Csc), il fenomeno dei “cervelli in fuga” ci costa 14 miliardi l’anno. A volte qualcuno ritorna, ma solo se, oltre a saper fare ricerca, sa anche cercare i mezzi per farla. E’ il caso della dottoressa Giulia Roda. Nata Bologna 37 anni fa, Giulia ha titoli di studio di tutto rispetto: laurea in Medicina e chirurgia (2005), specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia (2009) e un dottorato in Scienze ...

Il Medioevo? No - l’Italia nel 2018 : Medico diagnosticava malattie ai bambini con il pendolino : diagnosticava malattie, anche gravi, ai bambini con il pendolino, prescriveva medicine alternative e proponeva terapie tattili per la guarigione. L’uomo, laureato in medicina ma non iscritto all’albo professionale, esercitava l’attivita’ di medico appoggiandosi allo studio della compagna, regolarmente iscritta all’albo, a Abbadia San Salvatore (Siena). Entrambi sono stati deferiti all’autorita’ ...