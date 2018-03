Mattarella il primo ai seggi | da Palermo a Bolzano i vip alle urne

Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto : 'Invieremo la lista dei ministri a Mattarella' - ... : ... quando il presidente Sergio Mattarella, risultato elettorale alla mano, darà l'incarico per formare il nuovo governo e Di Maio vuol apparire sin da subito il leader di una forza politica capace di ...

Di Colle e di governo. Di Maio dispiega la strategia. Al Quirinale per un primo contatto : "Invieremo la lista dei ministri a Mattarella" : Prima le indiscrezioni su un "corteggiamento", poi la salita al Quirinale per far vedere che il Movimento 5 Stelle può essere forza di governo. "I canali con il Colle sono aperti", dicevano giovedì sera alcuni componenti dello staff di Luigi Di Maio, mentre il candidato premier era chiuso nel suo ufficio a prendere contatti per completare la squadra dei ministri da annunciare prima del voto. Squadra che è stata composta ...

Sergio Mattarella - il colpo di mano dopo le elezioni : incarico non al primo partito ma a chi ha più possibilità di governare : Al Quirinale, si dice, 'si respira aria tranquilla'. Ma come? Siamo a 10 giorni dalle elezioni che possono gettare l'Italia nell'ingovernabilità e il presidente Sergio Mattarella non si preoccupa? Al ...

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi 'Mattarella ci dia l'incarico' (di G. Cerami) : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere ...