Massimo Giletti | la telefonata in diretta di Fiorello a Non è l' Arena | ' In Rai qualcuno

Flop di Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi responsabili?/ Il no a Massimo Giletti tra le colpe Rai : Un'assoluzione per Cristina e Benedetta Parodi è possibile soprattutto dopo la partenza di Massimo Giletti, le due mandate al macello di Domenica In per mano dei vertici Rai?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Maurizio Costanzo/ "Smetterò quando il pubblico si sarà stancato di me". Massimo Giletti suo erede? : Maurizio Costanzo torna con il suo Show dall'8 marzo 2018 per sei appuntamenti, in seconda serata, su Canale 5. Ed elegge Massimo Giletti su possibile erede(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Massimo Giletti - pieno 'populista' di ascolti. E Salvini dopo la diretta spara la bomba : 'Torno da premier' : Un pieno 'populista' di ascolti per Massimo Giletti, che nell'ultima puntata pre-elettorale di Non è l'Arena su La7 ha totalizzato il 5,7% di share con 1.237.000 spettatori a seguirlo da casa. In ...

Matteo Salvini da Massimo Giletti : 'La polemica sul rosario del vescovo? Nessuno si deve offendere' : 'Nessuno si deve offendere se rivendico la nostra cultura'. Matteo Salvini , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7, torna sulla polemica con il Vescovo di Milano sull 'uso dei simboli ...

Non è l'Arena di Massimo Giletti : Di Maio e Salvini per le elezioni - 25 febbraio : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera A una settimana oramai dal voto del 4 marzo infuoca la ...

Massimo Giletti gode - i due clamorosi ospiti a Non è l'Arena per l'ultima puntata prima del voto : Una doppietta-bomba per Massimo Giletti . l'ultima puntata di Non è l'Arena , domenica 25 febbraio alle 20.30, prima delle elezioni del 4 marzo negli studi di La7 ci saranno due ospiti speciali ...

Massimo Giletti - Matteo Renzi fa calare lo share di Non è l'arena : si ferma al 5 - 8% : Matteo Renzi conferma il trend: averlo in studio non porta share, anzi lo fa diminuire. E così è accaduto anche da Massimo Giletti a Non è l'arena , dove il segretario Pd era l'ospite del faccia a ...

Matteo Renzi intervistato da Massimo Giletti a «Non è l’Arena» Diretta video : Il segretario del Pd su La7. Ospite in studio anche Paola Taverna, senatrice del M5s che risponderà sullo scandalo «rimborsopoli»

Massimo Giletti e Fabio Fazio ospitano Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. E se Non è l'arena farà un buon risultato... : Un curioso destino unisce Massimo Giletti e Fabio Fazio , due conduttori che non si amano, affatto. E tra poche ore, nella serata di domenica 18 febbraio, i due si produrranno nell'ultimo duello. Già, ...

Emanuela Folliero/ "Massimo Giletti? Ricordo una crisi epilettica. Una volta finii tra le braccia di Baresi.." : Emanuela Folliero: gli aneddoti sulla sua vita, tra i corteggiamenti dei calciatori, gli interessi di cui ha saputo troppo tardi, le preferenze attuali, la volta in cui finse di svenire...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:02:00 GMT)

EMANUELA FOLLIERO/ "Inzaghi e Shevchenko innamorati di me. Massimo Giletti? Ricordo una crisi epilettica..." : EMANUELA FOLLIERO: gli aneddoti sulla sua vita, tra i corteggiamenti dei calciatori, gli interessi di cui ha saputo troppo tardi, le preferenze attuali, la volta in cui finse di svenire...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Massimo Giletti - a Non è l'arena ci sarà Matteo Renzi : missione impossibile - non far calare gli ascolti : Per Massimo Giletti , una missione impossibile nella puntata di domenica sera di Non è l'arena . E poiché impossibile, adatta al conduttore che inanella successi su successi in termini di share . Il ...

Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti non è un giornalista : In un’ intervista rilasciata al “Corriere dell’Umbria” Fabrizio Del Noce dichiara: “Ormai Massimo Giletti non è più un giornalista”. “Io ho un ottimo rapporto con Massimo spiega Del Noce, che oggi si gode la pensione in Portogallo -. È una persona a cui voglio bene. Ogni volta che mi vede mi ringrazia sempre per averlo portato a Raiuno. Tuttavia, dispiace dirlo, oramai non fa più il giornalista bensì ...

'Massimo Giletti non è un giornalista ma...La RAI ha fatto bene' - la frecciatina di Del Noce : Fabrizio Del Noce parla di Massimo Giletti e della decisione della RAI di chiudere con L'Arena. L'ex direttore della Rai lancia frecciatine contro il conduttore dicendo che lui ora non è più un ...