Maltempo Terni | Fabro senz’acqua | intervengono le autobotti

Maltempo Terni - il Comune : fake news sulla chiusura delle scuole : In riferimento alla notizia falsa, circolata sui social, in merito alla chiusura delle scuole per la giornata odierna, il Comune di Terni ha reso noto che si rivolgerà all’autorità giudiziaria, per valutare eventuali reati inerenti il procurato allarme. In particolare – riferisce Palazzo Spada – sono stati diffusi fotomontaggi “fuorvianti” con riprodotte, in maniera artefatta, l’immagine coordinata del sito ...