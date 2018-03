Maltempo Piemonte | chiuso il Tunnel di Tenda dalle 21

Maltempo Piemonte : ancora piogge e neve in montagna : Si attenua il freddo e finiscono le gelate in pianura, ma anche nei prossimi giorni il tempo in Piemonte continuerà a essere perturbato. Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano un cima molto umido a inizio settimana, con precipitazioni sparse ma nevose solo in montagna. Il giorno peggiore dovrebbe essere martedì, ma il Maltempo sara’ in ogni caso “modesto”. Lo zero termico salirà ...

Maltempo Piemonte : ad Alessandria caduti fino a 90 cm di neve : “Dalla tarda sera del 28 febbraio a oggi nel territorio della provincia di Alessandria sono caduti dai 25-30 ai 60 centimetri di neve fresca in totale, con accumuli variabili tra i 10-15 delle zone di pianura agli oltre 70-90 di alcune alture appenniniche, dove era gia’ presente al suolo“: lo ha rilevato la Protezione civile di Alessandria, secondo cui l’evento è “da considerarsi raro, strettamente in relazione al ...

Maltempo - nevica in Piemonte : cresce il pericolo valanghe : Nuova fitta nevicata questa mattina su Torino e in diverse zone del Piemonte. I disagi maggiori si registrano nell’alessandrino a causa della pioggia congelante, che rende difficile la circolazione stradale ed anche ferroviaria. A causa delle nuove precipitazioni Arpa Piemonte segnala un aumento del rischio valanghe con il grado di pericolo, che potrà raggiungere il 4-forte dalle Alpi Cozie Sud alle Alpi Liguri. La nevicata su Torino ...

Maltempo - neve sul versante francese : chiuso in Piemonte il Tunnel di Tenda : Anas in una nota comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle 21 di oggi venerdì 2 marzo e fino alle 6 di domani sabato 3 marzo 2018, sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’, dal km 108,700 al km 111,900, in provincia di Cuneo. I percorsi ...

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Rfi : il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...

Maltempo Piemonte : in arrivo nuove deboli nevicate : Dopo le nevicate di ieri, e la breve tregua odierna, sono attese nuove precipitazioni in Piemonte, in particolare debole nevischio fino alle 18. Attese deboli nevicate anche dalle 6 alle 12 di domani e sabato sia al mattino sia al pomeriggio: lo rende noto il Comune di Torino sulla base delle previsioni redatte dalla Società meteorologica subalpina. Secondo l’Arpa Piemonte le temperature minime sono in aumento di 4°C sia in pianura che in ...

Maltempo Piemonte : temperature fino a -10°C in pianura : temperature in calo anche in Piemonte per effetto della perturbazione di origine siberiana che ha investito l’Italia. Oggi, segnala Arpa Piemonte, ancora qualche sporadica nevicata sul settore pedemontano alpino di torinese e cuneese, ma soprattutto temperature minime ben al di sotto delle medie del periodo. La colonnina di mercurio in pianura potrebbe scendere fino a -7/-10 gradi ma con valori che in alcune zone potranno essere ancora più ...

Maltempo - Anas : disagi alla circolazione in Piemonte e Lazio : Anas al lavoro per garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza, durante la prevista ondata di freddo e Maltempo. Mezzi spargisale e sgombraneve sono già in azione, soprattutto in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta. La circoLazione è al momento generalmente regolare sulle strade statali e sulle autostrade in gestione Anas. Sono possibili rallentamenti per mezzi operativi in ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

Maltempo Piemonte : a Torino pronte 4mila tonnellate di sale : Torino si prepara ad affrontare l’arrivo di aria fredda e di nevicate: “Interverremo a partire da questa notte per preparare la viabilita’ in via preventiva per le precipitazioni nevose che dovrebbero incominciare domattina verso le 3 o le 4. Anche se sono attesi pochi centimetri di neve in citta’ l’intervento e’ utile affinche’ le strade non ghiaccino,” dichiara l’assessore ...

Maltempo Piemonte - neve e gelo : scuole chiuse nel Cuneese : Per le abbondanti nevicate attese, resteranno chiuse, domani, le scuole di ogni ordine a grado a Mondovì (Cuneo) e altri tre comuni vicini, Villanova, Morozzo e San Michele Mondovì. L’ordinanza è stata firmata oggi pomeriggio dai sindaci dopo l’allerta meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che inserisce quasi tutta la provincia di Cuneo nella zona più critica per le nevicate e il calo delle ...

Maltempo - Nord Italia sotto la neve - spiagge imbiancate in Veneto - passi alpini chiusi in Piemonte : Potrebbe essere un'ondata di gelo dalla portata storica quella che investirà la prossima settimana l'Europa e anche l'Italia, paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. A causa dello ...