Maltempo | esonda il Carpino | allagata l’area industrie del Pettoranello

Maltempo - esonda il fiume Era : a Pisa allerta gialla per l’Arno : Continua l’allerta in Toscana in seguito all’innalzamento del livello dei fiumi. Il fiume Era è esondato questa mattina nel territorio del comune di Ponsacco (Pisa) invadendo i campi vicino al confine con Pontedera (Pisa). Chiusa la via Maremmana. Secondo la protezione civile di Ponsacco, comunque, i livelli dei corsi d’acqua sono in diminuzione. In calo i livelli dei fiumi Cecina, nel Livornese, ed Ema e Pesa nel Fiorentino, ...

Maltempo Palermo : esonda torrente - cade muro di contenimento di una casa : Ieri le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione del torrente Sant’Elia nella zona di Pioppo a Monreale, in provincia di Palermo, determinando il crollo del muro di contenimento di una casa in via Sant’Elia. Sul posto i carabinieri, la protezione civile comunale e i vigili del fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’abitazione e l’hanno dichiarata inagibile. L'articolo Maltempo Palermo: esonda ...

Maltempo - pioggia e danni in Sicilia : calcinacci da un solaio feriscono due persone - esondano due torrenti nel Palermitano : Continua la conta dei danni in Sicilia colpita da Maltempo e forti piogge. A causa delle infiltrazioni d’acqua che si protraevano da tempo calcinacci si sono staccati dal solaio di un appartamento e sono finiti addosso a due persone (portate all’ospedale Civico dai sanitari del 118) che abitano al terzo piano di una palazzina di via Orazio Antinori, a Palermo, nei pressi di corso Alberto Amedeo. I vigili del fuoco stanno verificando ...

Maltempo : disagi e allagamenti nel Palermitano - esondato fiume a Balestrate : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - disagi e allagamenti a Palermo e provincia a causa del Maltempo che da ieri si è abbattuto sulla Sicilia. A Balestrate, nei pressi della spiaggia, a causa della pioggia battente è esondato il fiume Jato e l'acqua ha invaso la carreggiata. Nella frazione di Pezzingoli,

Maltempo Marche : danni e disagi - esonda un torrente nel Pesarese : Il Maltempo che sta interessando gran parte dell’Italia non risparmia le Marche, dove i maggior problemi sono creati dalla pioggia. In provincia di Pesaro Urbino, è stata chiusa la strada provinciale 144 per l’esondazione del torrente Arzilla nella zona industriale di Mombaroccio. Nel pomeriggio uomini mezzi della Provincia sono intervenuti per altre frane e per piante cadute sulla strada. Frane, colate di terra e caduta alberi sono ...

Maltempo Sicilia : esonda il fiume Jato nel palermitano - strade allagate e disagi : La pioggia che da ieri sera cade ininterrottamente su Palermo e sulla provincia sta provocando disagi e allagamenti. In queste ore è esondato il fiume Jato a Balestrate. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Anche a Palermo, come capita da tempo quando piove si sono allegate numerose strade. Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto ...

Maltempo Toscana : esondati 2 torrenti - chiuse 2 strade nel Grossetano : Problemi per il Maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto, in particolare nel Comune di Manciano. Il sindaco Mirco Morini ha chiuso con due ordinanze, “causa ingrossamento ed esondazione dei torrenti del reticolo minore”, gli attraversamenti di due strade comunali a Piano di Cirignano, sul torrente Elsa e sul fosso Fiascone. La strada sul fosso del Fiascone raccorda la provinciale della Follonata alla provinciale 159 che ...