Maltempo - dopo la neve arrivano i temporali : nuova allerta meteo della Protezione civile : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il Maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Maltempo - dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia : Maltempo, dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo : danni su litorale nord di Roma dopo la mareggiata : E’ stato un altro duro colpo, quello inferto dalla forte mareggiata, alle difese delle strutture balneari di Fregene sud, da tempo ormai alle prese con un rilevante fenomeno erosivo della spiaggia. Per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte le onde hanno superato le barriere e causato danni tra il Point Break, che avuto compromesso il rimessaggio, il Tirreno, Il Capri ed il Rivetta. danni a cabine e tettoie, mentre l’acqua ha ...

Maltempo Puglia : dopo il gelo e lo scirocco - arriva la pioggia : dopo l’ondata di gelo dei giorni scorsi, e le temperature di scirocco di ieri, con il passaggio delle temperature da anche sottozero sino a punte di 20 gradi su alcune località della Puglia, oggi è la pioggia a essere protagonista dei bollettini metereologici regionali. Al momento non sono sono segnalati particolari disagi, mentre si fa la conta dei danni per l’agricoltura: gravi sono state le ricadute per gli ortaggi e non si ...

Maltempo : riaperti i tratti della A1 e A26 dopo lo stop per la pioggia gelata : Sono terminate le precipitazioni di pioggia gelata che questa mattina hanno reso necessario l’attuazione, sulla A1 e sulla A26, di operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della polizia stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l’Italia. Dalle prime ore di questa mattina, una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il nord Italia, con coinvolgimento della A1 tra Milano e Bologna, della A26 ...

Previsioni Meteo - l’esperto del Cnr : “Dopo il gelicidio ulteriore aumento termico - breve tregua Domenica ma la prossima settimana torna il Maltempo” : Domenica prossima l’Italia vivrà una breve tregua dal maltempo e dal gelicidio che sta creando gravi disagi in queste ore. “Sarà un lieve miglioramento e durerà poco, perché da lunedì è in arrivo una nuova fase perturbata che porterà al centro/sud piogge e, a Nord, neve“: lo annuncia il climatologo Massimiliano Pasqui, dell’Istituto di BioMeteorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr). Domani ...

Maltempo : riaperte A26 e A7 dopo la bufera di neve : Autostrade per l’Italia ha annunciato in una nota che “si e’ normalizzata la situazione sui tratti appenninici” della A26 Voltri-Alessandria e della A7 Genova-Milano, “dove un’improvvisa bufera di neve aveva reso necessari alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione nelle prime ore del mattino“. L'articolo Maltempo: riaperte A26 e A7 dopo la bufera di neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - Maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo Bologna : scuole chiuse in diversi Comuni domani e dopodomani - 1 e 2 Marzo : A causa delle abbondanti nevicate previste per domani, molti Comuni delle zone montane dell’area metropolitana di Bologna hanno deciso di chiudere le scuole per i prossimi due giorni: giovedì 1 e venerdì 2 Marzo. Questi i Comuni che hanno emesso l’ordinanza: Camugnano; Castel d’Aiano; Castel di Casio; Castiglione dei Pepoli; Gaggio Montano; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere; Loiano; Marzabotto; Monghidoro; Monterenzio; ...

Maltempo - gelate dopo la neve : domani 28 Febbraio scuole chiuse nel Casertano : Le gelate attese dopo le abbondanti nevicate e il calo delle temperature hanno spinto molti sindaci del Casertano a chiudere le scuole anche per domani. Un fronte quasi compatto quello dei sindaci, dopo che in questi due giorni di emergenza c’era stata molta confusione, con ordinanze emesse quasi all’orario di apertura delle scuole. Era accaduto proprio a Caserta, dove ieri mattina il sindaco Carlo Marino aveva deciso di chiudere le ...

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...

Maltempo Roma - dopo la neve è allerta ghiaccio/ Allerta in Toscana : codice giallo fino a domani : Maltempo, gelo record e neve a Roma: video Allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Maltempo : arriva il gelo dopo il 5° gennaio più caldo di sempre : Il gelo siberiano arriva sull’Italia dopo che il mese di gennaio si è classificato a livello planetario al quinto posto tra i piu’ caldi di sempre con una temperatura combinata della terra e della superficie degli oceani superiore di 0,71 gradi la media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati del Noaa – National Oceanic and Atmospheric Administration, che rileva le temperature dal 1880. Le ...