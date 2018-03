Malagò | «Rinvio delle partite doveroso e condiviso dai club»

Malagò : 'Astori patrimonio del calcio - rinvio decisione giusta. Il campionato può slittare di una settimana' : Ci sarà un'autopsia, si accerteranno le situazioni che si sono create, non ho altro da aggiungere se non le condoglianze mie e di tutto il mondo dello sport. Domani c'è una riunione già prevista in ...

Malagò : «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» : Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di recuperare le partite il prossimo fine settimana facendo slittare i successivi turni già in calendario. L'articolo Malagò: «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - 8 squadre chiedono rinvio elezione presidente : si aspetta ritorno di Malagò : Vogliono aspettare il commissario Giovanni Malagò che, nel ruolo di presidente del Coni, e quindi di massimo dirigente dello sport italiano, sarà impegnato fino a fine mese in Corea del Sud, per i ...

Figc - Malagò chiede il rinvio delle elezioni e punta sul commissariamento : Entro sabato i candidati Gravina, Sibilia e Tommasi devono dare una risposta al presidente del Coni. L'articolo Figc, Malagò chiede il rinvio delle elezioni e punta sul commissariamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elezioni Figc. Malagò chiede il rinvio : rischio commissario : ... Cosimo Sibilia (Dilettanti), Gabriele Gravina (Lega Pro) e Damiano Tommasi (Associazione calciatori): è a loro che il gran capo dello sport italiano Giovanni Malagò manifesta la propria amarezza per ...

Elezioni Figc - Malagò chiede il rinvio e attacca Tavecchio : 'In Lega Serie A sta violando le regole' : La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa : la persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo ...

Figc - Malagò chiede il rinvio dell'Assemblea elettiva : candidati non disponibili. Senza governance in Serie A Federazione commissariata : In conclusione, Malagò ' ha sottoposto alla valutazione dei tre candidati l'ipotesi di procedere al rinvio dell'Assemblea Federale nell'interesse primario del mondo del calcio e di riflesso dello ...

Figc - Malagò chiede rinvio elezioni : 20.16 Giovanni Malagò ha chiesto ai tre candidati alla presidenza Figc di rinviare l'assemblea elettiva in calendario per lunedì prossimo.L'istanza del presidente del Coni è stata avanzata durante l' incontro al Foro Italico con Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi. Secondo Malagò sarebbe opportuno attendere l'evolversi della situazione per la governance di Lega A. Secco, però, il rifiuto di tutti e tre i candidati. "L'assemblea ...