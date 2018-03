Lutto cittadino per funerali Astori

Morte di Davide Astori - il sindaco di Firenze proclama il Lutto cittadino : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Morte Astori - Lutto cittadino a Firenze : Trovato senza vita nella stanza dell’hotel di Udine dove la squadra era in ritiro. Centinaia di tifosi allo stadio Franchi|

STRAGE A CISTERNA DI LATINA/ Carabiniere suicida : funerali delle figlie uccise e Lutto cittadino : STRAGE a CISTERNA di LATINA : il Carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:49:00 GMT)

La morte di Folco Quilici - Lutto a Ponza : era cittadino onorario. Sull'isola avrà una strada : lutto a Ponza per la scomparsa di Folco Quilici , cittadino onorario dell'isola che aveva definito come una delle più belle al mondo. Ricevette il riconoscimento della cittadinanza onoraria votata dal ...

Milano - mercoledì Lutto cittadino per esequie operaio della Lamina : Milano, 23 gen. (askanews) Si terranno mercoledì 24 gennaio nella parrocchia San Martino in Greco di piazza Greco 11 a Milano, i funerali in forma strettamente privata di Giuseppe Setzu, uno dei ...