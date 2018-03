DAVIDE ASTORI TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie - Della Valle : dolore immenso. Lutto cittadino a Firenze : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Lutto cittadino per funerali Astori : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale" e "del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età nella quale è stato ...

Lutto cittadino per funerali Astori : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale" e "del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età nella quale è stato ...

Morte di Davide Astori - il sindaco di Firenze proclama il Lutto cittadino : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Morte Astori - Lutto cittadino a Firenze : Trovato senza vita nella stanza dell’hotel di Udine dove la squadra era in ritiro. Centinaia di tifosi allo stadio Franchi|

STRAGE A CISTERNA DI LATINA/ Carabiniere suicida : funerali delle figlie uccise e Lutto cittadino : STRAGE a CISTERNA di LATINA: il Carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:49:00 GMT)

La morte di Folco Quilici - Lutto a Ponza : era cittadino onorario. Sull'isola avrà una strada : lutto a Ponza per la scomparsa di Folco Quilici, cittadino onorario dell'isola che aveva definito come una delle più belle al mondo. Ricevette il riconoscimento della cittadinanza onoraria votata dal ...

La morte di Folco Quilici - Lutto a Ponza : era cittadino onorario dell'isola : lutto a Ponza per la scomparsa di Folco Quilici, cittadino onorario dell'isola che aveva definito come una delle più belle al mondo. Ricevette il riconoscimento della cittadinanza onoraria votata dal ...

La morte di Folco Quilici - Lutto a Ponza : era cittadino onorario dell'isola : ... Piero Vigorelli, il 6 settembre del 2014: 'L'Italia inseguiva il Paradiso inseguendo i viaggi di Folco e il mondo che guardava i suoi filmati aveva però scoperto che il Paradiso era a Palmarola e a ...

Incidente treno : tre giorni Lutto cittadino a Pioltello : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - A seguito dell’Incidente ferroviario avvenuto oggi poco prima delle 7 nei pressi di Seggiano di Pioltello l’amministrazione comunale di Pioltello ha dichiarato tre giorni di lutto cittadino.Questa mattina la Protezione civile del Comune si è resa disponibile con nove vo

Milano - mercoledì Lutto cittadino per esequie operaio della Lamina : Milano, 23 gen. (askanews) Si terranno mercoledì 24 gennaio nella parrocchia San Martino in Greco di piazza Greco 11 a Milano, i funerali in forma strettamente privata di Giuseppe Setzu, uno dei ...

Incidente Milano - domani Lutto cittadino : Milano, 23 GEN - domani in occasione della celebrazione dei funerali di Giuseppe Setzu, uno dei quattro operai morti nel tragico Incidente alla 'Lamina Spa', a Milano sarà lutto cittadino. Lo ha reso ...

Incidente in fabbrica a Milano - proclamato sciopero e Lutto cittadino - : L'agitazione, indetta per venerdì 19, prevedrà anche un corteo. I sindacati chiedono la costituzione di una 'task force' e l'estensione del "modello del protocollo expo". Sala, intanto, ha annunciato ...

Milano - Lutto cittadino per operai morti intossicati a Greco : Milano, 17 gen. (askanews) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, proclamerà il lutto cittadino dopo l'incidente sul lavoro di ieri che ha portato alla morte per intossicazione di tre operai in zona ...