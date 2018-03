Lutto Astori | Buffon | ' Eri l' espressione migliore di un mondo antico Ciao Asto'

Lutto cittadino per funerali Astori : ... lacondotta esemplare di professionista attaccato ai più autenticivalori della maglia viola, della Nazionale' e 'del mondo dellosport in generale e, non ultima, la giovane età nella quale èstato ...

DAVIDE ASTORI TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie - Della Valle : dolore immenso. Lutto cittadino a Firenze : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano Della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Lutto Astori - Nainggolan : 'Non ci posso credere - quante battaglie insieme...' : Il mondo del calcio è sotto choc, inclusi i suoi ex compagni giallorossi. Il primo a ricordarlo sui social è stato Radja Nainggolan, suo compagno sia nella Roma che al Cagliari: 'Un grande giocatore ma ...

Morte Astori : Antonio Conte con il Lutto al braccio : Così Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha poi diretto la gara del Chelsea contro il Manchester City con il lutto al braccio

Lutto Astori - Dybala : 'Eri una bella persona - penso alla piccola Vittoria' : Il mondo del calcio racconta che bella persona era Davide Astori. In questa tragedia il mio pensiero alla famiglia e alla piccola Vittoria. Un post condiviso da Paulo Dybala , @pauloDybala, in data: ...

Davide Astori trovato morto in albergo a Udine. Serie A in Lutto : non si gioca : La nota della società bianconera "A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio - scrive L'Udinese calcio - , su disposizione della ...

Morte di Davide Astori - il sindaco di Firenze proclama il Lutto cittadino : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Manchester City-Chelsea 0-0 LIVE. Conte col Lutto al braccio per Astori : Conte e il suo staff con il lutto al braccio La tragica notizia della morte di Davide Astori, che ha fermato il calcio italiano, ha colpito tutto il mondo dello sport. Centinaia le manifestazioni di ...

Morte Astori - quando un Lutto sciocca il calcio : i precedenti : L'autopsia rileverà un'anomalia cronaca già rintracciata dagli esami compiuti con le precedenti squadre dove aveva giocato. Andrea Cecotti , Pro Patria, 1987, Altra tragedia, altro malore. Anomalo, ...

Manchester City-Chelsea - Conte col Lutto al braccio per Astori. LIVE dalle 17 : Manchester City-Chelsea Formazioni ufficiali Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, D Silva, B Silva, Sane, Aguero. All. Guardiola Chelsea: Courtois; ...

