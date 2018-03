Luigi Di Maio attende l' esito del voto con tutti i big M5s Bonafede | ' Risultato storico'

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...

Vittorio Feltri : perché vorrei vedere Luigi Di Maio a Palazzo Chigi? Immaginatevi il terroncello sprovveduto con la Merkel... : Dopodomani finalmente si vota e così non sentiremo più i tromboni della politica che promettono mari, monti, chiare fresche e dolci acque nonché verdi vallate. Tutte balle spacciate come programmi seri allo scopo di raccattare qualche suffragio utile alla conquista di ...

Luigi Di Maio rompe il silenzio sui sondaggi : 'Ne ho letto uno - M5s a un passo dalla vittoria. E sui collegi vi dico che...' : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna e letto rale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: 'Mi vedete ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Siamo a un passo dalla vittoria' : "Siamo a un passo dalla vittoria". Lo afferma il candidato premier M5s, Luigi Di Maio , all'ultimo evento elettorale organizzato dai pentastellati in piazza del Popolo, a Roma. "Il M5s può vincere in ...

Chi è Salvatore Giuliano - il prof che Luigi Di Maio vorrebbe ministro dell'Istruzione : Nel 2009 all’Istituto tecnico Ettore Majorana di Brindisi successe un fatto senza precedenti nella scuola italiana. Il dirigente scolastico dell’istituto decise di sperimentare un nuovo metodo per la didattica: i docenti avrebbero scritto i libri di testo, invece che adottarli, e li avrebbero diffusi in formato digitale ai propri studenti. Volta per volta, lezione per lezione. Un progetto di ‘didattica dal basso’ voluto ...