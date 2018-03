Luigi Capasso ha lasciato 5 mila euro all’amante

”Lo sai che papà…”. Omicidio Latina. La telefonata da brividi di Luigi Capasso. Le parole del carabiniere alla figlia maggiore Alessia e alla moglie Antonietta pochi mesi prima della strage : “Non vi farò mai male”. Fanno venire i brividi le parole di Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato, pronunciate nel corso di una telefonata, da lui stesso registrata e risalente a pochi mesi prima della strage, diffusa ieri dalla trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’. L’uomo chiama la moglie, Antonietta Gargiulo, pregandola di farlo parlare con la figlia più grande, ...

Strage di Latina - il fratello di Capasso : “Luigi ha avuto solo un momento di black out” : Strage di Latina, il fratello di Capasso: “Luigi ha avuto solo un momento di black out” A Quarto Grado parla Gennaro: “Ha sbagliato, ma era una persona stupenda” Continua a leggere

Latina - sputi e insulti sulla bara di Luigi Capasso : La vicenda che vede come protagonista e carnefice il carabiniere Luigi Capasso - l'uomo che si è barricato in casa facendo fuoco prima sulla moglie, poi sulle figlie e infine su stesso - ha sconvolto l'Italia.L'indignazione contro il feretroIl militare dopo ore di trattativa si è suicidato. Il suo funerale previsto nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori, a Secondigliano è stato annullato: niente messa in chiesa. La salma è stata ...

Strage Cisterna di Latina/ Telefonata choc tra Luigi Capasso e la figlia : "papà non ti farebbe mai del male" : Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:20:00 GMT)

Luigi Capasso - FUNERALE VIETATO/ La gente di Poggioreale non vuole riti in Chiesa per l'assassino delle figlie : Nonostante fossero stati annunciati pubblicamente, la famiglia di LUIGI CAPASSO ha deciso di non tenere più i funerali in Chiesa, la salma è stata benedetta in obitorio. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Strage Cisterna di Latina/ La chiamata choc di Luigi Capasso : “al telefono mi disse che aveva ucciso le bimbe” : Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Il feretro di Luigi Capasso lascia Cisterna. I presenti : "Vatténne" : Il feretro di Luigi Capasso ha lasciato il cimitero di Cisterna per raggiungere Secondigliano (Napoli) dove alle 15 si svolgeranno i funerali. «Vatténne, Vatténne», lo...

Latina - Luigi Capasso ha lasciato lettere e soldi per i funerali : Il massacro era premeditato: nelle missive il carabiniere killer ha lasciato indicazioni precise sull'eredità. Il fratello Gennaro: "Era un padre amorevole, non era cattivo"

L'amica della moglie di Luigi Capasso : "Mi ha detto di aver ucciso le bambine al telefono" : Ha chiamato L'amica per chiederle come stava, preoccupata perché non aveva ricevuto risposte al suo messaggio su Whatsapp. Ma a risponderle è stato Luigi Capasso, il carabiniere che ha ferito la moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato a Cisterna di Latina. Lo riporta un'intervista pubblicata sul quotidiano il Mattino.Mi ha risposto lui, lucido e arrogante come sempre. Mi ha detto: "bastarda, hai visto come è ...

Luigi Capasso aveva pianificato la strage : 5 lettere d'addio e soldi per il funerali trovati dagli inquirenti : Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie e ucciso le due figlie prima di togliersi la vita a Cisterna di Latina, aveva pianificato tutto. Come riporta un articolo pubblicato sul quotidiano il Mattino.Nell'abitazione i militari hanno ritrovato una busta di carta grande. All'interno il carabiniere aveva riposto altre cinque buste più piccole ognuna delle quali era indirizzata ad uno dei suoi famigliari. In queste missive ...

Latina - Luigi Capasso fu giudicato idoneo dai carabinieri : Il carabiniere aveva rifiutato l'aiuto psicologico ed era stato valutato da una commissione dell'Arma. Monta la polemica sull'allarme della donna ignorato

Luigi Capasso non ha detto che Alessia e Martina erano già morte : Premeditazione o lucida follia? Per ben 9 ore il sottufficiale napoletano ha finto (o forse aveva rimosso) che le bambine

"Lascia le tue figlie - consegnati". Anche sui social il tentativo di fermare Luigi Capasso : I social come luogo di trattativa, di preghiera, di estrema ratio per farlo desistere dal suo intento omicida e infine come luogo d'insulto. La pagina facebook di Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie, ucciso le figlie e si è suicidato, è invasa di commenti che hanno occupato la timeline per tutte le ore della trattativa.Seguendo le notizie dei tg, gli utenti di fb hanno commentato le foto che comparivano sul ...

Luigi Capasso - chi era il carabiniere che ha ucciso le figlie e si è tolto la vita. Gli insulti su Facebook : 'Bastardo assassino' : Ha preso in ostaggio la moglie e le figlie barricandosi in casa, poi le ha uccise e si è tolto la vita. Ma chi è Luigi Capasso , autore della tragedia familiare che si è consumata questa mattina ...