Lory Del Santo in lacrime per la perdita del figlio Conor : 'Mi ha dato tante emozioni' : 'Cerco di non guardare mai queste immagini, perché questo bambino era così bravo, intelligente, mi faceva ridere, era così talentuoso, cantava come il padre'. Lory Del Santo ha scelto Domenica Live ...

Lory Del Santo e il figlio morto : l’ultima confessione sul piccolo Conor : Lory Del Santo e il figlio Conor: la showgirl piange a Domenica Live Ha cercato di resistere ma alla fine Lory Del Santo è scoppiata a piangere. È successo nell’ultima puntata di Domenica Live dove, nel salotto di Barbara d’Urso, l’artista lanciata dal Drive In ha ricordato il figlio Conor. Il primogenito avuto da Eric […] L'articolo Lory Del Santo e il figlio morto: l’ultima confessione sul piccolo Conor proviene ...

Lory Del Santo litiga con Rocco Pietrantonio a Domenica Live : Rocco Pietrantonio e Lory Del Santo: faccia a faccia a Domenica Live L’ultima parte della puntata di oggi di Domenica Live è stata dedicata al faccia a faccia tra Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio. I due ex si sono reciprocamente attaccati all’interno del salotto di Pomeriggio 5, senza però mai incontrarsi. Tutto è iniziato a causa della rivelazione fatta da Lory, la quale, queste sono le sue parole, avrebbe ringraziato il cielo ...

Lory Del Santo e Eric Clapton : l’ultima lettera di Conor - il figlio perduto : È raro vedere Lory Del Santo con gli occhi rossi e la voce rotta dal pianto. Lei sempre sorridente si destreggia nei salotti tv solitamente parlando di ex fidanzati, di progetti come The Lady e di gossip. Ma c’è una tragedia nel suo passato, una di quelle vere: la morte di suo figlio Conor, avuto dal musicista Eric Clapton. “Io cerco sempre di non vedere queste immagini” racconta a Barbara D’Urso (IL VIDEO) mentre vengono ...

Lite a Domenica Live : Lory Del Santo contro il suo ex - Rocco : ROMA - 'Un uomo che non lavora e viene mantenuto dalla donna che lavora non può pretendere il piatto pronto in tavola, deve collaborare'. Lory Del Santo , a Domenica Live , si confronta, e più che ...

Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : la lettera dell’ex Rocco Pietrantonio : Lory Del Santo a Pomeriggio 5 ha avuto modo di rispondere a Rocco Pietrantonio dopo le frasi dette da lui la scorsa settimana. La showgirl e regista, in studio con l’attuale fidanzato, ha avuto l’opportunità di spiegare meglio quanto accaduto con l’ex e con Marco Ferri dopo essere stata smentita proprio da Pietrantonio. L’ospite di Barbara d’Urso ha però ricevuto una lettera inattesa da parte dell’ex ...

