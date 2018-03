Lory Del Santo e Eric Clapton | l’ultima lettera di Conor | il figlio perduto

tvzap.kataweb

: RT @GattaSulTetto: Leggo tweet di idioti che colpevolizzano Lory per la morte del figlio. Fate schifo. #domenicalive - iltassso : RT @GattaSulTetto: Leggo tweet di idioti che colpevolizzano Lory per la morte del figlio. Fate schifo. #domenicalive - ClarabellaBest : RT @domenicalive: Rocco Pietrantonio VS Lory Del Santo: a #DomenicaLive il faccia a faccia tra i due ex fidanzati - the_GossipPost : Lo straziante racconto di #LoryDelSanto a #domenicalive: -

(Di domenica 4 marzo 2018) È raro vedereDelcon gli occhi rossi e la voce rotta dal pianto. Lei sempre sorridente si destreggia nei salotti tv solitamente parlando di ex fidanzati, di progetti come The Lady e di gossip. Ma c’è una tragedia nel suo passato, una di quelle vere: la morte di suo, avuto dal musicista. “Io cerco sempre di non vedere queste immagini” racconta a Barbara D’Urso (IL VIDEO) mentre vengono proiettati i video e le foto del film documentario: Life in 12 Bars, un film in cuiracconta della sua storia cone naturalmente del loro bambino. LEGGIDel: “Siamo un insieme di cicatrici, ma non voglio dimenticare mioDelnel 1986 divennero infatti genitori del piccolo, un bellissimo bambino che morì tragicamente nel 1991 a New York, cadendo da una ...