L' ombra dei ' disertori' | il partito degli astenuti verso vittoria

Elezioni - Di Maio presenta la lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministri : Tridico al lavoro - Pesce al Mipaf - Conte alla PA. Gentiloni : «Surreale governo ombra ora» : Pasquale Tridico, economista, per il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Alessandra Pesce, dirigente Mipaf, all'Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di Diritto Privato, per il...

Slovacchia - l'ombra dei clan calabresi sull'uccisione del giornalista Jan Kuciak : Nell’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak spunta la pista della ‘Ndrangheta. Secondo il quotidiano Dennik N., infatti, il reporter avrebbe collaborato anche ad inchieste sulla mafia italiana, in particolare su fondi europei in cui sarebbero stati implicati i clan calabresi. “La mafia italiana è presente nell'area Est del Paese”, ha ricordato il giornale.A confermare questa ipotesi è Tom ...

Di Maio - lista dei ministri al Colle via mail Gentiloni : «Surreale governo ombra ora» : Luigi Di Maio ha mandato la lista al Quirinale. C’è una dirigente del ministero dell’Agricoltura, un economista al Lavoro e il giurista del caso Bellomo alla Pa. Il premier: «Per la prima volta c’è un governo ombra che si presenta prima delle elezioni»

“Squalifica all’Isola dei Famosi”. Non c’è fine allo scandalo ‘canna-gate’. Nuove rivelazioni gettano ombra sul reality : “Fumavano dalla mattina alla sera”. Un altro naufrago rischia grosso : Nuove scottanti rivelazioni arrivano sullo scandalo ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi 2018 che in questi giorni sta tenendo tutti gli spettatori del reality show con il fiato sospeso, curiosi di scoprire quale sia la verità dei fatti su quanto è accaduto. Le ultimissime di queste ore riguardano le ultime rivelazioni di Striscia la Notizia. Infatti, sono stati aggiunti dei nuovi tasselli alla scottante questione che non si placa e che è ...

L'ombra della scissione post voto : Grillo-Di Battista a caccia dei delusi : Roma - Da una parte il M5s di governo, guidato da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Dall'altra, il Movimento di lotta, che ha come riferimenti Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. Nel mezzo, l'«eresia» di David Borrelli, l'europarlamentare vicinissimo a Gianroberto Casaleggio, che ha lasciato il gruppo 5 Stelle a Strasburgo per fondare una nuova forza politica. Tra i grillini, in seguito allo scandalo ...

Pamela uccisa con due coltellate : "Forse gli indagati hanno paura del colpevole". L'ombra dei crimini rituali : Due coltellate al fegato ed un colpo alla testa. Sarebbe morta così Pamela Mastropietro, secondo indiscrezioni legate ai risultati dell?autopsia sul corpo della 18enne uccisa e fatta a...

Da Ibra a Cassano : la zona d'ombra dei campioni : Il lato oscuro di Thierry H enry, campione del Mondo con la Francia e attaccante di Juventus, Arsenal e Barcellona, è stato il rapporto di padre. Uomo esigente e spesso molto duro "Quello che volevo ...

L'ombra della lista dei foreign fighters arrivati in Italia sulla visita di Erdogan a Papa Francesco : La notizia pubblicata dal Guardian circa una lista di 50 nomi di fighters tunisini dell'Isis che sarebbero sbarcati in Sicilia alla fine del 2017 per portare la jihad in Europa, è stata minimizzata dalla Polizia Italiana, ma è coincisa con una giornata particolare pesante sul fronte della prevenzione per la sicurezza, visto che oggi è stato varato il piano generale per garantire la sicurezza del premier turco Erdogan che ...

Sergio Mattarella : dietro la condanna del fascismo - l'ombra dei populismi autoritari : 'Sorprende sentir dire che il fascismo ebbe alcuni meriti , ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile'. ...

Bulgarini esalta gli incassi dei musei civici ma cerca il 30% di spese non coperte... Dalla gratuità della Basilica per Linea d'ombra? : ... oltre che dello sconto quantità, delle giuste esigenze di guadagno dell'imprenditore privato ma anche di quelle del comune (ergo della comunità) pur tenendo conto dei vantaggi indotti per l'economia ...