LIVE Sport Invernali | DIRETTA domenica 4 marzo | Hirscher domina nella prima manche dello

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Italia a caccia di nuovi podi. Attesa per lo sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 3 marzo : Brignone ai piedi del podio nel SuperG - Moioli cade ma limita i danni in Coppa. Brutto e Perathoner in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Dopo l’abbuffata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, l’interesse per le specialità sulla neve e sul ghiaccio non è di certo scemato. Torna lo sci alpino con il SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo. Dopo le emozioni a Cinque Cerchi Sofia Goggia e Federica Brignone sono le armi principali della squadra azzurra. Non solo, ...

Con Oronero LIVE al via i concerti di Giorgia nei palasport - dal 2 e 3 marzo a Roma : date e biglietti in prevendita : A partire da venerdì 2 e sabato 3 marzo a Roma, debutta Oronero Live, la nuova serie di concerti di Giorgia nei palazzetti a supporto dell'ultimo omonimo progetto discografico. Sulla scia dell'album in studio Oronero, Giorgia ha rilasciato un disco Live con il meglio del suo ultimo Oronero Tour arricchito da due brani inediti, il singolo Come Neve in duetto con Marco Mengoni, già certificato platino, e Chiamami ...

Filippo Magnini - d’Urso-intervista / “Ho vissuto di sport tutta la vita” e sulla Pellegrini… (Domenica LIVE) : Filippo Magnini in studio da Barbara d'Urso per una intervista: “Ho vissuto di sport tutta la vita”, ha confessato di recente e su Federica Pellegrini dice che... (Domenica Live)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:17:00 GMT)

DIRETTA / Sporting Astana (risultato LIVE 1-0) streaming video e tv : Kazaki ancora vivi! : DIRETTA Sporting CP-Astana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League con i portoghesi che hanno già ipotecato gli ottavi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Diretta / Sporting Astana (risultato LIVE 1-0) streaming video e tv : Vantaggio immediato di Dost! : Diretta Sporting CP-Astana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League con i portoghesi che hanno già ipotecato gli ottavi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:00:00 GMT)

Sporting-Astana/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Sporting CP-Astana: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League con i portoghesi che hanno già ipotecato gli ottavi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 06:22:00 GMT)

LIVE NetTV : Sport - IPTV E Televisione Gratis Su Android : Se hai uno smartphone o un tablet Android, devi assolutamente scaricare l’app Live NetTV. Sport in diretta streaming, IPTV, TV digitale e satellitare ed altro ancora Gratis Download Live NetTV APK Android per guardare Sport e IPTV streaming Gratis Oggi voglio segnalare a tutti gli utenti Android un programma che è molto interessante (ma non il […]

MotoGP - Test Thailandia 2018 : domenica 18 febbraio. Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta LIVE : Terza giornata di Test 2018 della classe MotoGP in Programma sul circuito thailandese di Buriram. Sul nuovo tracciato orientale Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno dato il via al loro personale confronto a suon di giri veloci mettendo in mostra velocità e consistenza in sella alla Ducati ed alla Honda.In difficoltà Valentino Rossi che non può ritenersi soddisfatto dopo le prime due giornate mentre Jorge Lorenzo, furibondo al termine del primo ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : sabato 17 febbraio. Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta LIVE : Seconda giornata di Test 2018 della classe MotoGP in Programma sul circuito thailandese di Buriram. Sul nuovo tracciato orientale Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno dato il via al loro personale confronto a suon di giri veloci mettendo in mostra velocità e consistenza in sella alla Ducati ed alla Honda. Non si lamenta neanche Valentino Rossi che può ritenersi soddisfatto dopo il day-1 proiettandosi a questa seconda sessione con fiducia. Lo ...

DIRETTA / Astana Sporting Lisbona (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si gioca! : DIRETTA Astana Sporting Lisbona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. In Kazakhstan i portoghesi puntano alla qualificazione(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:38:00 GMT)

MotoGP - Test Thailandia 2018 : prima giornata (venerdì 16 febbraio). Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta LIVE : Dopo i primi Test che si sono svolti a Sepang (Malesia), la MotoGP prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l’occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Da quest’oggi 16 febbraio la classe regina si esibirà sul tracciato di Buriram (Thailandia) dove si disputerà anche un GP in autunno: sarà una chance importante anche per prendere ...

Astana Sporting Lisbona/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato LIVE : diretta Astana Sporting Lisbona: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. In Kazakhstan i portoghesi puntano alla qualificazione(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 06:27:00 GMT)

Diretta/ Alessandria Renate (risultato LIVE 1-0) streaming video Sportube. Fischnaller! Grigi avanti : Diretta Alessandria Renate streaming video Sportube, al Moccagatta i quarti della Coppa Italia Serie C: probabili formazioni, orario e risultato live.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:44:00 GMT)