LIVE Milan-Inter | Derby Serie A in DIRETTA | il programma completo e l’orario Come

oasport

: RT @my_supersoccer: Live streaming Serie A: Lazio vs Juventus - Thejak_Milan : RT @my_supersoccer: Live streaming Serie A: Lazio vs Juventus - zazoomblog : Probabili formazioni- Milan Inter: quote le ultime novità live (Serie A 27^ giornata) - #Probabili #formazioni-… - zazoomblog : Milan Inter streaming live gratis diretta oggi su link Rojadirecta siti streaming domenica 4 marzo - #Milan #Inter… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Oggi domenica 4 marzo si giocherà, big match della 27^ giornata dellaA 2018 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena unimperdibile che si profila altamente scoppiettante e davvero imperdibile, degna di un turno che ha visto la vittoria della Juventus sulla Lazio e il crollo del Napoli contro la Roma. L’è quinta in classifica e cerca punti per rimanere in corsa per un posto in Champions League, ilsta attraversando un eccellente momento di forma e sogna il colpaccioin Coppa italia. OASport vi propone ladi, big match della 27^ giornata dellaA 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45.: PROBABILI FORMAZIONI(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, ...