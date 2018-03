LIVE Elezioni 2018 | proiezioni e risultati in diretta - Sky TG24

ELEZIONI 2018 - AFFLUENZA E RISULTATI LIVE/ Diretta video politiche e regionali : come si vota - exit poll : ELEZIONI politiche 2018, Diretta LIVE e video streaming: RISULTATI, AFFLUENZA, exit poll, modalità e come si vota oggi 4 marzo. Camera e Senato si rinnovano: schieramenti e i candidati(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:33:00 GMT)

John OLIVEr prende in giro i candidati alle elezioni italiane : "Se è così posso candidarmi anche io" : John Oliver ne ha per tutti: Renzi, Di Maio, Salvini, Berlusconi. Nell'ultima puntata del suo show Last Week Tonight, in onda sulla Hbo, il celebre conduttore americano ha commentato la campagna elettorale italiana del 4 marzo. E con il suo solito fare ironico ha fatto il profilo di tutti i principali candidati in lizza. C'è Matteo Renzi con il suo passato alla Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno, ci sono Beppe Grillo (e il suo ...

PAOLO GENTILONI A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : “immigrazione non si può eliminare ma regolare”. Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Elezioni - Alemanno : 'In Calabria grande salto di LIVEllo che ci permetterà di eleggere un senatore' : "Noi contiamo in Calabria di fare un grande salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore. Matteo Salvini è capolista, ma è capolista in molti altri collegi, quindi Tilde Minasi può ...

Le elezioni politiche del 4 marzo sbarcano su Facebook : info su voto - risultati e LIVE di Ansa con i candidati : Trenta milioni di italiani (tanti sono secondo le ultime statistiche gli utilizzatori mensili di Facebook nel nostro Paese) verranno informati sulle elezioni politiche del 4 marzo direttamente sul social network di Mark Zuckerberg. Non attraverso le pagine dei giornali, ma direttamente tramite un proprio servizio che si chiamerà ‘Punti di vista‘. Dopo il decalogo contro le fake news, Facebook lancia in Italia nuovi strumenti in vista ...

Elezioni Figc - le votazioni LIVE : Sibilia e Gravina al ballottaggio - ma l’AIC non voterà : A Fiumicino sta andando in scena l’assemblea elettiva della Figc per il nuovo presidente. Tre sono i candidati: Damiano Tommasi (presidente dell’Aic), Gabriele Gravina (presidente della Lega Pro) e Cosimo Sibilia (presidente della Lnd). Fumata nera al primo scrutinio: Sibilia dei tre candidati è quello che ha raggiunto le maggiori preferenze con 200.59 (pari al […] L'articolo Elezioni Figc, le votazioni live: Sibilia e Gravina ...

