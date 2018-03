#Elezioni2018 - l'Italia decide : seggi aperti in tutto il Paese - si vota fino alle 23 : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali

VIDEO Basket - Torino vince la Coppa Italia : finale incredibile contro Brescia - Vujevic decide a 2” dalla sirena. Gli highlights della partita : Torino ha vinto la Coppa Italia 2018 di Basket sconfiggendo Brescia con un finale memorabile: Vujevic ha deciso la partita a 2 secondi dal termine con una giocata pazzesca, Moss non è riuscito a controbattere. Di seguito il VIDEO con il momento che ha deciso la finale della Coppa Italia 2018. Credit: Ciamillo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

La proposta di Italiadecide : 'Cabina di regia per tecnologie a uso civile e militare : sono volano per lo sviluppo' : Una cabina di regia per le tecnologie duali, cioè sia civili che militari, è stata proposta Roma dal rapporto di Italiadecide, l'associazione per la qualità delle politiche pubbliche presieduta da ...

LIVE Coppa Davis - Giappone-Italia in DIRETTA (domenica 4 febbraio) : Sugita-Fognini - si decide tutto al quinto set : 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, andranno in scena gli ultimi due singolari, che decideranno la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, affronterà Yuichi Sugita, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Taro Daniel. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale chiudere già con ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA : 1-0 all’intervallo! Azzurri da urlo in difesa - decide Honorio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5. A Lubiana, gli Azzurri sfideranno i padroni di casa in un incontro decisivo per la qualificazione ai quarti di finale: la nostra Nazionale è obbligata a vincere oppure a pareggiare segnando almeno tre gol (in caso di 2-2 non deve prendere più di due cartellini gialli) per passare il turno e proseguire la propria avventura nella massima ...

Coppa Italia - Milan-Lazio 0-0 : si deciderà tutto nel ritorno dell'Olimpico : Il primo atto della semifinale di Coppa Italia finisce senza gol e lasciando a maggior ragione aperti i conti per il ritorno, il 28 febbraio. Nessun gol, un'occasione clamorosa mancata da Calhanoglu e ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Milan-Lazio 0-0 - termina a reti a bianche a San Siro. Si decide tutto al ritorno : termina a reti bianche la semifinale d’andata della Coppa Italia 2017-2018 tra Milan e Lazio. Non riescono ad incidere gli attacchi rossoneri e biancocelesti a San Siro e si deciderà tutto nel match di ritorno dello Stadio Olimpico di Roma, programmato il 28 febbraio. Lazio migliore nel primo tempo con Immobile molto pericoloso, mentre nella ripresa i rossoneri in evidenza con Çalhanoglu vicinissimo alla marcatura. PRIMO TEMPO – ...

Coppa Italia - Highlights Milan-Lazio 0-0 : la qualificazione si deciderà all’Olimpico (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights Milan-Lazio 0-0: la qualificazione si deciderà all’Olimpico (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Finisce a reti bianche la Semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018. Milan e Lazio si giocheranno l’accesso all’epilogo del secondo trofeo nazionale nel match di ritorno ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 0-1 : decide Higuain : BERGAMO - Dalla nebbia e' sbucata una Juve convincente nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia. Trovatasi sotto di un gol , Higuain, dopo soli 3', l'Atalanta ha stentato un po' contro ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Atalanta-Juventus 0-1 - Higuain decide la semifinale d’andata. Buffon para il rigore a Gomez : La Juventus ha sconfitto l’Atalanta per 1-0 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di Calcio. I bianconeri si sono imposti in maniera autoritaria a Bergamo e hanno conquistato un vantaggio importante in vista del match di ritorno che si giocherà tra un mese all’Allianz Stadium di Torino: i Campioni d’Italia sono sempre più vicini alla quarta Finale consecutiva (vinte le tre precedenti). Gli uomini di Max ...

Koulibaly - l’agente : “Razzismo ancora presente in Italia. Sul rinnovo decide il Napoli” : Nel pomeriggio di ieri il Napoli è passato indenne sul campo di Bergamo superando l’Atalanta per 0-1. Un successo molto importante per gli azzurri che si confermano in testa alla classifica. Allo stesso tempo però questa trasferta ha avuto anche un risvolto triste per gli uomini di Maurizio Sarri. Uno in particolare ha lasciato il […] L'articolo Koulibaly, l’agente: “Razzismo ancora presente in Italia. Sul rinnovo decide ...

Dombrovskis - su elezioni decide Italia : (ANSA) - BRUXELLES, 18 GEN - "Non interveniamo nella politica dei Paesi membri e quindi sulle elezioni in Italia sta agli Italiani decidere". Così il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un ...

