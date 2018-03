L'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - il centrodestra è avanti ma non sfonda : Seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo i primi exit poll al Senato centrodestra al 30-38%, M5S primo partito con il 29-32%, Pd al 20,5-23,5%. L'affluenza. Alla Camera alle ore 19 ha votato il 58,41% ...

La folle giornata dell'Italia al voto : Un nuovo sistema elettorale , che in qualche seggio ha causato ritardi e code per votare, problemi legati al nuovo talloncino anti frode sulle schede, una protesta del movimento femminista delle Femen ...

L'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - ?il centrodestra è avanti ma non sfonda : Seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo i primi exit poll M5S è il primo partito con una percentuale di voti compresa tra 29% e 33%. Leggermente avanti la coalizione di centrodestra, compresa...

Il voto degli Italiani all'estero : le Iene smascherano la truffa : 'Ecco come stanno truccando le elezioni'' - 3000 schede truccate: il programma 'Le Iene' stasera manderà in onda un servizio che smaschera il sistema per corrompere il voto degli italiani all'estero. Come? In una tipografia di Colonia arriva una persona dalla Svizzera che lavora per uno dei politici candidati nelle liste degli italiani all'estero e che vuole comprare migliaia di schede elettorali. Il ...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Italia - voto tra file e ritardi - caos bollino antifrode : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Italia al voto - chi vince le elezioni : affluenza - exit poll e risultati in diretta : Chi vince le elezioni? Quando si conosceranno i risultati delle elezioni? Alle elezioni politiche 2018 si potrà votare domenica 4 marzo, fino alle ...

L’Italia al voto : Da Gorizia a Reggio Calabria, dal lavoro all’astensionismo: reportage, articoli e commenti per raccontare il paese e i temi più dibattuti in campagna elettorale. Leggi

Elezioni politiche Italiane del 2018 : la gaffe di Pierluigi Bersani - voto a rischio : Piccola gaffe di Pierluigi Bersani che stamani ha votato questa mattina a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E all’uscita della cabina ha infilato direttamente le schede nelle urne venendo ripreso dal personale di seggio che avrebbe dovuto controllare il numero sul bollino anti-frode e poi rimuoverlo. “Il tagliando andava… “, gli dice la segretaria della sezione, ma poi ...

Alessandro Sallusti - a valanga contro i clandestini nel giorno del voto : 'Ma quali razzisti - se amate l'Italia...' : Sostenere quei partiti che dicono 'Via i clandestini' non è un gesto 'egoista e razzista - scrive Alessandro Sallusti sul Giornale - come vuol fare credere la sinistra politica e culturale'. Votare per quelle forze politiche si oppongono alle attuali politiche di accoglienza degli immigrati è un 'voto di civiltà - aggiunge - per dare forza a quei partiti che si ...

Elezioni politiche Italiane del 2018 : voto sospeso in provincia di Alessandria : Schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all’Ansa il senatore Federico Fornaro, candidato di LeU nel collegio. Dell’errore, racconta, ci si è accorti dopo 40 schede votate: per la Camera erano pervenute le schede del collegio di Asti e non quelle del collegio Alessandria. A quel punto le operazioni di voto sono state ...

Gli Italiani al voto - lunghe file ai seggi e problemi sulle schede : Roma, 4 mar. , askanews, Si sono aperte con lunghe file in varie sezioni e problemi sulle schede in qualche seggio le votazioni per le elezioni politiche 2018. Le urne sono aperte in tutta Italia fino ...

Italia al voto tra file - ritardi e schede sbagliate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...