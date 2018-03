L’Italia al voto - in cinque grafici : Quante donne sono state elette dal 1948 al 2013? Quant’è cresciuto l’astensionismo? E gli italiani all’estero? Cifre e flussi che aiutano a scattare una foto delL’Italia alle urne. Leggi

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

Il voto in Italia : ?perché gli indicatori della paura sono ai minimi : Non deve confondere il ribasso di oggi di Piazza Affari, che sta soffrendo l’annuncio di Trump sui dazi. In riferimento al voto di domenica gli investitori scontano uno scenario di «Parlamento appeso». Un compromesso politico che non avrebbe quindi la forza per destabilizzare il sistema. La storia anche recente - come Brexit e presidenziali Usa - insegna però che non sono mancati casi in cui la scommessa anticipata dei mercati sulle elezioni ...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle urne in 46 milioni. Seggi aperti fino alle 23 : Sono 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che oggi, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'elezione di 618...

Italia al voto - è al Sud il serbatoio di indecisi

#Elezioni2018 - anche Google celebra con un Doodle il voto dell'Italia : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali

Italia al voto - cosa succede dopo : Con il voto di oggi si avvia la diciottesima legislatura che formalmente si aprirà venerdì 23 marzo con la prima riunione di Camera e Senato, anche se la settimana precedente sarà dedicata alla ...

