L’importanza delle Gomme | d’inverno | d’estate | sulla neve o sterrato… Michelin

(Di domenica 4 marzo 2018) Si dà ancora poca importanza alleauto. Nelle strade si vedono troppe autovetture con coperture lise, inadeguate a garantire sicurezza sul bagnato, a volte sgonfie. Si pretende talvolta di fare viaggi in montagna – in inverno – con Crossover a trazione integrale ma che montano pneumatici estivi, o con gli stessi praticare il fuoristrada leggero. A volte si hanno situazioni surreali di vetture impantanate, potentissime, superate da una normale utilitaria che haGiuste. Le più moderne tecnologie hanno oggi messo a disposizione, e permettono di immettere sul mercato prodotti che possono affrontaree sterrati con disinvoltura, consentono comportamenti sul bagnato, ma possono essereda poter utilizzare anche su strada, in ogni condizione, d’estate come d’inverno.di “compromesso” forse un poco, ma adeguate a ...