Liga | il Real torna al successo | tris al Getafe

Il Real Madrid batte il Getafe : Ronaldo fa doppietta e taglia il traguardo dei 300 gol nella Liga : Ronaldo trascina il Real Madrid alla vittoria contro il Getafe, superato 3-0 al Bernabeu. CR7 è autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Bale. In classifica il Real resta al ...

La Liga supera i 3 miliardi di fatturato : Barça e Real Madrid valgono il 41% dei ricavi : Crescono i ricavi nel campionato spagnolo: quasi la metà, però, fanno riferimento a Real Madrid e Barcellona L'articolo La Liga supera i 3 miliardi di fatturato: Barça e Real Madrid valgono il 41% dei ricavi è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Real Madrid-Getafe Liga 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Real Madrid-Getafe, 27^ Giornata Liga 2017/2018, ore 20:45. Tornano i titolarissimi per Zidane, mentre Bordalàs si affida a Ndiaye come trequartista di sinistra. Dopo la sconfitta in casa dell’Espanyol, il Real Madrid vuole assolutamente tornare alla vittoria. Per farlo dovrà sconfiggere, tra le mura amiche del Santiago Bernabeu, il Getafe di Bordalàs in quella che sarà una gara valida per la 27esima ...

Liga : gioia Espanyol - Real battuto 1-0 nel finale : Gerard Moreno affonda i Blancos in pieno recupero: la squadra di Zidane ora rischia di perdere il terzo posto

Probabili Formazioni Espanyol-Real Madrid Liga 27-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Espanyol-Real Madrid, 26^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 20:00. Zidane rilancia Hernandez e Kovacic, mentre Flores si affida a due punte di peso per bucare la difesa Merengues. All’Estadio Cornellà-El Prat l’Espanyol proverà a fermare la cavalcata del Real Madrid di Zinedine Zidane in quello che sarà il penultimo posticipo della 26esima giornata della Liga Spagnola di quest’anno. Ci ...

Liga - Valencia - Real Sociedad 2-1 : Liga, Valencia - Real Sociedad: la cronaca del match Così come le altre partite della Liga , anche al Mestalla prima dell'inizio della partita viene osservato un minuto di silenzio in onore di ...

Probabili Formazioni Levante-Real Betis - La Liga 26-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Levante-Real Betis, 25^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: Muñiz sceglie il 4-4-2 con Pazzini in attacco. Il destino del Levante nella Liga è appeso ad un filo: sarà durissima conquistare la salvezza ed è per questo che la squadra di Giampaolo Pazzini è chiamata ad una vera e propria impresa per battere il Betis. La compagine valenciana è in piena crisi ed attualmente quartultima in classifica con 20 punti ...

Real Madrid-Alaves 4-0 : 300 volte CR7 in Liga - Bale e Benzema. È tornata la BBC. GOL E HIGHLIGHTS : Real Madrid-Alaves 4-0 44' e 61' Ronaldo, 46' Bale, 89' Benzema rig. Pratica Alaves chiusa, il Real è ufficialmente tornato. Dopo la vittoria infrasettimanale con il Leganes, ecco altri tre punti con ...

Liga - arresto Semedo : il Villarreal può intervenire sul mercato per sostituirlo? : Calcio spagnolo, e in particolar modo Villarreal, sconvolti dall'arresto di Ruben Semedo, difensore portoghese classe 1994. Una serie infinita di accuse per il calciatore lusitano: dal tentato ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Alavés Liga 24-02-2018 : Torna la Liga spagnola e tornano le emozioni che solo questo campionato ci può regalare. In questa giornata il Real Madrid dovrà continuare la sua disperata rincorsa alla capolista Barcellona scontrandosi con l‘Alavés sabato 24 febbraio alle ore 16:15. La vittoria è obbLigatoria per i blancos come è obbLigatorio per gli ospiti fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in ...

Real Madrid vincente in recupero Liga : ANSA, - Madrid, 21 FEB - Le assenze di Cristiano Ronaldo, Kroos e Modric non fermano il Real Madrid che nel recupero del match della Liga non giocato a dicembre per gli impegni nel Mondiale per club, ...

