Libri di testo - meglio la carta anche per i millennials.

meteoweb.eu

: Delia, fornitura libri di testo per famiglie a basso reddito: al via le procedure - canicattiweb : Delia, fornitura libri di testo per famiglie a basso reddito: al via le procedure - obliquestudio : RT @TempodiLibri: Per il ciclo “Piccoli lettori crescono” Lodovica Cima condurrà un laboratorio molto speciale, destinato ai bambini. A par… -

(Di domenica 4 marzo 2018), cultura ed educazione. Un legame ‘storico’ e confermatodalla generazione digitale, quella dei, che preferiscono il supportoceo per i lorodi. Sulla scia di questo legame prende il via la prima tappa del tour 2018 di PalaComieco, la struttura itinerante di Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Alla Fiera Internazionale dell’editoria, dall’8 al 12 marzo, in collaborazione con Amsa Gruppo A2A e Tempo di, all’interno di tre speciali ‘scatole di cartone’, sarà possibile scoprire le mille vite dellae imparare, divertendosi, come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda. “Il connubio tra cultura,e il suo ...