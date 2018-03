Lega | attesa e ottimismo a via Bellerio aspettando Salvini

Alle Olimpiadi arriva Ivanka. Attesa per il possibile incontro con il deLegato di Kim : Tra Corea del Nord e Usa si inserisce così la Corea del Sud, che cercherà di sfruttare questa opportunità per convincere Donald Trump a proseguire la sua politica di riavvicinamento con Pyongyang. La ...

Alle Olimpiadi arriva Ivanka Trump. Attesa per il possibile incontro con il deLegato di Kim : Un'Olimpiade che ha più chiavi di lettura: quella sportiva, degli atleti e delle medaglie, e quella politica, delle visite studiate ad hoc, dei posti a sedere in tribuna e delle strette di mano, il tutto volto a non intaccare il delicato equilibrio che si è imposto tra Usa, Corea del Nord e Corea del Sud nel corso di questi Giochi invernali, ormai prossimi alla fine.Ed è proprio durante la cerimonia di chiusura che sono ...

Calcio Diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - assemblea di Lega. Attesa per offerte Sky e Mediaset : Si terra oggi in via Rosellini l'assemblea della Lega Calcio che dovra' decidere a chi affidare i pacchetti dei Diritti televisivi per le stagioni 2018/2021. I rappresentati delle squadre del massimo campionato si riuniranno in prima battuta alle 11 per fare il punto sulla nomina del presidente e dell'a.d. della Lega che dall'estate scorsa e' guidata dal commissario Carlo Tavecchio. Le distanze sulla convergenza dei nomi sembrano ancora lontane ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali atleti russi potranno partecipare? Attesa per la decisione - possibile un’ampia deLegazione : Mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma ancora non sappiamo quali saranno gli atleti di nazionalità russa che potranno effettivamente gareggiare in Corea del Sud. Il CIO ha infatti squalificato la russia a causa dei tanti casi di doping ma non ha impedito a tutti gli atleti di quella Nazione di partecipare alla rassegna a cinque cerchi come individualisti. Sono stati imposti dei paletti come il fatto di non ...