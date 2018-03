Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa | Nicola Savino | Giulio

Meteo - altro che inverno finito! Questa settimana vi convIene tirare fuori l'ombrello : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire specialmente il Centro Sud, con piogge anche di forte intensità e neve. Secondo le previsioni del Meteorologo di 3bMeteo.com, Edoardo Ferrara, a essere colpite dal 'vortice ciclonico mediterraneo' saranno soprattutto Sicilia, Campania e Lazio. Ma non provoca solo disagi: l'arrivo del maltempo con la pioggia e la neve - sottolinea la Coldiretti - è importante per ripristinare le scorte ...