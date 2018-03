Le étoile della Scala ballano in fabbrica | sui passi di Bolle

milano.corriere

: RT @IAmJamesTheBond: Il M5S propone la 'requisizione temporanea e la riassegnazione' degli immobili inutilizzati da almeno due anni se terz… - manu_etoile : RT @IAmJamesTheBond: Il M5S propone la 'requisizione temporanea e la riassegnazione' degli immobili inutilizzati da almeno due anni se terz… - manu_etoile : RT @IAmJamesTheBond: ITALIANI Residenti: 55.542.417 In carcere: 38.398 STRANIERI Residenti: 5.047.028 In carcere: 19.765 Rapporto s… - manu_etoile : RT @andreascotto1: #elezionipolitiche2018 Ho sentito una intervista in francese della Kyenge in cui ben dice che la popolazione italiana (e… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Sabato sera in una Milano innevata che sembrava fornire l'ambientazione ideale per lo «Schiaccianoci», il mondo del balletto si è dato appuntamento ai Laboratori di scenografia Ansaldo di via ...